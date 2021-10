New World Server wechseln: Kostenloser Transfer kommt diese Woche – Alle Infos

Wartet ihr auf den Charakter-Transfer in New World? Noch diese Woche soll der kostenlose Server-Wechsel aktiviert werden. Wir zeigen euch alles, was wir zum Feature wissen.

Um was geht es? In den ersten Tagen nach dem Release von New World kämpfte das Spiel mit endlos langen Warteschlangen. Um dem Problem entgegenzuwirken, öffnete man viele weitere Server. Damit ihr bald trotzdem zusammen mit euren Freunden spielen könnt, spendiert euch New World kostenlose Server-Transfers für euren Charakter.

Noch in den nächsten Tagen soll das Feature aktiviert werden und ihr könnt kostenlos Server wechseln. Diesen Artikel aktualisieren wir regelmäßig mit den neusten Informationen zu dem Feature.

Server-Wechsel in New World bis zum 10. Oktober

Das sagt Amazon: In den Patch-Notes zu New World vom 6. Oktober schreibt das Team, dass das Feature für den Server-Wechsel noch in dieser Woche aktiviert werden soll.

Einzelne Elemente soll man schon direkt nach dem Patch heute sehen können. Doch die Funktion wird noch nicht freigegeben, bis der Server-Transfer fertig entwickelt ist. So schreibt das Team:

Wir haben die Grundlagen für den Charakter-Servertransfer implementiert, und ihr könnt Elemente dieser Arbeit im In-Game-Shop sehen. Wir arbeiten weiter an dieser Funktion und werden später in dieser Woche mehr Informationen darüber haben, wie das System funktioniert, wenn wir Servertransfers veröffentlichen. Quelle: Patch Notes von New World

Wann kommt der Server-Wechsel also? Amazon spricht davon, dass der Server-Wechsel noch im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden soll. Das wäre also spätestens der 10. Oktober. Auch auf Twitter bestätigte das Team schon am 1. Oktober, dass ein Release für diese Woche das Ziel ist und das Feature des Server-Transfers ganz oben auf der Prioritätenliste steht (via Twitter.com).

Wechsel zwischen Regionen, Weltset und weitere Infos

Ist ein Regions-Serverwechsel möglich? In der Community von New World fragen Spieler, ob man durch den kostenlosen Server-Transfer auch zwischen den Regionen wechseln kann.

“Wir haben kein System für Regionswechsel. Du kannst in jeder Region spielen, aber du musst mit einem neuen Charakter von vorne anfangen”, erklärt Camulos vom Kundensupport im Forum von New World.

Spielt das Weltset eine Rolle? Ebenfalls in einer Antwort von Camulos erfahren Spieler, dass die Weltsets für den Server-Transfer wohl keine Rolle spielen. Der Mitarbeiter spricht davon, dass man sich einen Server aussuchen könnte. Nur eben mit der regionalen Einschränkung.

Was bedeutet das? Ihr könnt nicht zwischen AP Southeast, SA East, US West, US East und EU Central wechseln. Dafür aber innerhalb einer Region wie von Fomax (Weltset Vanaheim Luft) auf Ravenal (Weltset Vanaheim Rho).

Warum gibt es den Wechsel? Das Team von New World wollte gerade in der Zeit nach dem Release, als Hunderttausende spielen wollten, dafür sorgen, dass sich jeder schnell einloggen kann. Dafür brachte man viele neue Server und erhöhte die Kapazitäten der bestehenden Server.

Spieler erstellten sich in der Zeit Charaktere auf Servern mit niedrigen Spielerzahlen, damit sie sich ohne lange Warteschlange einloggen konnten. Oft mit dem Nachteil, dann nicht mit ihren Freunden zusammen spielen zu können. Durch den kostenlosen Server-Transfer kann man sich dann in Ruhe überlegen, ob man zu seinen Freunden wechseln will und gemeinsam auf einem Server mit einer großen Spielerschaft zockt, oder sich auf einem kleinen Server ansiedelt.

Habt ihr euch schon überlegt, ob ihr den Server-Transfer nutzt, um jetzt mit euren Freunden auf einem Server mit hoher Population oder niedriger Population zu spielen?

Spielt ihr ohne Freunde und wollt euch einer Gruppe von Spielern anschließen? Wie ihr die perfekte Gilde für euch in New World findet.