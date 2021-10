New World: Server Transfer verschiebt sich erneut

New World wollte einen Charakter-Transfer ab dem 17. Oktober anbieten, doch daraus wird jetzt nichts. Die Entwickler verschieben den Transfer noch einmal um eine gute Woche. MeinMMO erklärt euch den aktuellen Stand der Dinge.

Darum gehts: In den ersten Tagen nach dem Release von New World kämpfte das Spiel mit endlos langen Warteschlangen. Um dem Problem entgegenzuwirken, öffnete man viele weitere Server. Damit ihr bald trotzdem zusammen mit euren Freunden spielen könnt, spendiert euch New World kostenlose Server-Transfers für euren Charakter.

Viele Spieler und sogar ganze Kompanien (die Gilden in New World) warten bereits darauf, dass sie den Server wechseln können.

Wie wir bereits berichtet hatten, wollte New World den kostenlosen Server-Wechsel an diesem Wochenende für alle Spieler freischalten. Doch jetzt schreiben die Entwickler im offiziellen Forum, dass sich der Transfer erneut verschieben werde.

Server-Wechsel in New World ein weiteres Mal verschoben, soll erst in einer Woche kommen

Wann kommt der Server-Wechsel? Die Entwickler haben ihren Post im New-World-Forum aktualisiert und erklären, dass sich der Server-Wechsel verschieben wird (via forums.newworld.com).

Wir haben die letzten Teile des Serverübertragungssystems getestet und sind bereit, aber wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, es bis nächste Woche zurückzustellen.

In ihrem Post erklären die Entwickler, dass man die Funktion nicht freigeben wolle, da das Probleme verursachen würde. So würde es möglicherweise Ausfälle geben oder es würde ein Ungleichgewicht auf den Servern herrschen oder Kriege (das wichtige PvP-Element im Spiel) könnten nicht koordiniert werden.

In Zukunft wolle man aber den Spielern mehr Details liefern, wie die Transfers funktionieren und was die Entwickler aus der Funktion über das Spiel gelernt haben.

Gibt es ein genaues Datum? Nein, ein genaues Datum haben die Entwickler nicht genannt, die Funktion soll irgendwann kommende Woche freigeschaltet werden. Sollten wir genauere Infos erfahren, dann findet ihr sie direkt hier bei uns auf MeinMMO.

In den Patch-Notes zu New World vom 6. Oktober hatte das Team geschrieben, dass das Feature für den Server-Wechsel noch in der Woche zum 10. aktiviert werden solle. Doch aufgrund von technischen Schwierigkeiten wurde der Release nun um eine Woche nach hinten auf den 17. Oktober verschoben. Nun verschiebt das Team diesen Termin erneut um rund eine Woche.

Falls ihr wissen wollt, wie man in New World die Server wechselt, dann schaut in unseren Überblicksartikel. Hier stellen wir euch vor, wie das genau funktionieren soll:

New World: So funktioniert der Server-Transfer und darauf solltet ihr achten