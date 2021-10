New World: So funktioniert der Server-Transfer und darauf solltet ihr achten

New World hat einen Post veröffentlicht, in welchem die Regeln für die Server-Transfers erklärt werden. MeinMMO fasst euch die wichtigsten Infos dazu zusammen.

Was sind das für Transfers? Amazon hat bereits angekündigt, dass kostenlose Server-Transfers in New World kommen. Damit könnt ihr eure Charaktere auf einen anderen Server verfrachten – für einen Transfer am Anfang sogar kostenlos.

Damit sollen die vollen Server von New World etwas entschlackt werden – und vermutlich dürften auch die Warteschlangen damit etwas kürzer ausfallen. In unserem Hub auf MeinMMO lest ihr alles, was ihr zu den Server-Transfers in New World wissen müsst.

So nutzt ihr den Transfer: In einem Post im Forum erklärt das Entwicklerteam, wie genau ein kostenloser Transfer ablaufen wird. Ihr müsst dazu lediglich einige Schritte befolgen:

loggt euch auf dem zu transferierenden Charakter ein – auch, wenn ihr dazu durch eine Queue müsst

navigiert zum Shop und sucht dort nach dem Tab „Transfer“, beansprucht das dort hinterlegte Transfer-Token

verlasst eure Kompanie, falls ihr in einer seid

nehmt alle laufenden Auktionen aus dem Handelsposten

stellt euch in eine Stadt oder einen Außenposten

Hier hört die Erklärung auf, jedoch gehen wir davon aus, dass ihr das Token verwenden müsst, um anschließend einen Ziel-Server auszusuchen. Vermutlich wird das Kontext-Menü des Tokens selbst eine Erläuterung liefern.

Auf reddit diskutieren einige Fans schon, ob diese Tokens wohl nach der Beanspruchung „lagerbar“ sind. Sollte die kostenlose Phase enden, wollen sie so zum späteren Zeitpunkt noch kostenlos transferieren können, etwa falls sich ihr Server noch einmal verändert.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

FAQ zu den Server-Transfer in New World – Regeln und Möglichkeiten

Wann kommen die Transfers? Es gibt noch kein konkretes Datum. Die Sprache war von „dieser Woche“, jedoch heißt es im Post, dass es einige Schwierigkeiten gab. Man wolle diese noch ausbessern, brauche dafür aber etwas länger. Im Moment rechnet man mit „nächster Woche“, also der Woche ab dem 11. Oktober.

Geht das nur einmal? Nein, in Zukunft werden die Tokens offenbar zu kaufen sein, wie es im Post heißt. Allerdings wird dieser Service dann kostenpflichtig, nur der erste Transfer ist kostenlos. Es sei jedoch möglich, dass weitere kostenlose Tokens in Zukunft ausgegeben werden.

Auf welche Server kann ich transferieren? Alle Server in eurer Region, die nicht bereits voll sind, sollen fürs Erste als Ziel möglich sein. Grundsätzlich gilt: Die Welt darf nicht voll sein, in den Wartungsarbeiten stecken und ihr dürft dort nicht bereits einen Charakter besitzen. In Deutschland sind bereits viele Server für neue Charaktere gesperrt. Spieler wie MeinMMO-Autor Mark Sellner dürften sich besonders freuen, wenn sie ganz leere Server erwischen:

Ich habe so viel Spaß in New World wie noch nie, aber eines nervt: Ihr anderen Spieler

Was kann ich alles mitnehmen? Ihr behaltet sämtlichen Charakter-Fortschritt und das Inventar, eure Fraktion und euren Rang dort, eure Häuser samt Einrichtungen und alle Währungen, die ihr gesammelt habt. Verloren gehen lediglich eure Freundesliste und eure Stellung in der Kompanie sowie die noch übrigen Auktionen im Handelsposten.

Bereits jetzt gibt es etliche Spieler und sogar ganze Kompanien, die angekündigt haben, die Server zu wechseln und nur darauf warten, dass die Möglichkeit endlich kommt.

Mit den Transfers dürfte sich dei konzentrierte Masse der Spieler von wenigen Servern auf deutlich mehr verteilen. Ob das so funktioniert wie gedacht, oder ob es dann andere Ballungszentren gibt, wird sich zeigen.

Werdet ihr die Option nutzen?