Twitch-Streamer shroud zockt New World und plötzlich explodiert sein Netzteil

New World ist ein neues Lieblingsspiel von Twitch-Streamer shroud. Daher zockt der es oft und gerne. Doch eine Runde wurde jäh unterbrochen, als plötzlich das Netzteil von shrouds PC spektakulär in die Luft flog.

Was ist shroud passiert? Amazons neues MMORPG New World ist jüngst gestartet und eine riesige Zahl von Spielern zockt das Game. Darunter ist auch der Top-Streamer shroud, der eigentlich eher wegen seiner phänomenalen Schießkünste in Shootern bekannt ist.

Doch der Grind in New World begeistert ihn ebenfalls und so zockte er eines Nachts nichtsahnend das MMORPG, als es plötzlich knallte und dann sein PC aus ging.

Grund war, dass offenbar das Netzteil sich verabschiedet hatte. Es brannte aber nicht nur durch, es sei laut shroud regelrecht explodiert!

Seine Zuschauer waren ratlos, bis einige Minuten später shroud sich via Twitter meldete, und die Sache erklärte.

Shroud muss Hardware ersetzen

Wie geht es shroud und seiner Hardware? Gegenüber seinen Fans gab shroud das folgende Statement ab:

“Das war verdammt verrückt. Ich habe noch nie ein Netzteil so explodieren sehen, das war irre, das war cool. Es hat mir eine Scheißangst eingejagt, aber es war cool.”

Der Streamer kam wohl hier nochmal mit dem Schrecken davon.

Aber offenbar hinterließ die Explosion Schäden an der Hardware des Top-Streamers. Denn in einem weiteren Tweet gab er an, dass er nicht wisse, ob er wegen dieser Sache heute streamen könne. Aber eines sei klar. Der Grind in New World darf nicht aufhören.

War New World schuld am Schaden? Da New World schon den Ruf hat, unschuldige Grafikkarten zu schmelzen, mag man sich hier ebenfalls fragen, ob die Explosion des Netzteils am Spiel selbst gelegen habe.

Doch laut shroud habe es nicht an New World gelegen. Vielmehr macht er eine Spannungsspitze in der Leitung für den Schaden verantwortlich.

Ihr braucht euch beim Zocken von New World also nicht noch zusätzlich um die Sicherheit eurer Netzteile sorgen. Investiert lieber in einen Überspannungsschutz, um auf Nummer Sicher zu gehen.

So viel zu shroud, der womöglich einer Zwangspause von New-World-Grind hat. Wenn ihr hingegen weiter fleißig spielt, kommt ihr schließlich ins Endgame. Aber was soll man da machen? Wir wissen es: New World: Level 60 und was nun? 7 Dinge, die ihr im Endgame tun könnt.