Michael “shroud” Grzesiek hat seit Dienstag mehr als 70 Stunden New World auf Twitch gestreamt. In seinem letzten Livestream erklärte er dann, woran es New World noch mangelt im Vergleich zu anderen MMO-Hits. Vor allem das UI ist ihm ein Dorn im Auge.

Wer spricht da? Shroud ist ein Variety-Streamer und er hat in den letzten 365 Tagen über 50 verschiedene Spiele präsentiert. Darunter waren Survival-Spiele wie Valheim oder Rust, Shooter wie Warzone oder Valorant, aber auch MMORPGs wie SWTOR oder WoW.

New World kommt bei ihm auf Platz 5 der meistgezeigten Spiele. Entsprechend viel Erfahrung hat shroud bereits in dem Spiel. Schon in der Beta hat er sich zu New World geäußert und freute sich damals besonders über das Endgame:

Twitch-Streamer shroud liebt das Endgame in New World: „Genau so sollten MMOs sein“.

Nachdem der Streamer bereits vor Kurzem erklärt hatte, dass sich New World nicht an Gelegenheitsspieler richtet, hat er sich diesmal laut über das UI im Spiel ausgelassen.

“Das Spiel ist klasse, aber die Benutzeroberfläche mangelhaft”

Was kritisiert shroud? Sein größter Kritikpunkt liegt in der Interaktion mit anderen Spielern. Es sei schwierig, mit anderen Spielern zu handeln oder sie anzuflüstern. Gerade im Chat sei es schwierig, einem Spieler zu antworten. Generell stört ihn der Chat, denn es soll “schwer sein, dem Geschehen dort zu folgen”.

Doch auch am Rest des UIs lässt er kein gutes Haar. In dem Moment, als er den Chat vergrößert, wird das Problem deutlich. Überall sind Knöpfe, der Chat hat etliche Optionen und auch das Gruppen-Interface wirkt überladen. Shroud fragte seine Zuschauer dann:

Warum ist der Feed so beschissen? Schaut euch das an. Wollt ihr mir sagen, dass der ganze Mist hier gut ist? Man sieht, dass es für Daumen gemacht wurde. Das macht mich wütend.

Im Weiteren erklärt er, dass nicht das Spiel das Problem sei, sondern lediglich die Benutzeroberfläche.

Das Spiel ist klasse. Ich sage nicht, dass das Spiel schlecht ist. Ich sage nur, dass die Benutzeroberfläche mangelhaft ist, das ist alles, was ich sage. Die Benutzeroberfläche ist mangelhaft. Da kann man nicht argumentieren. Das kann man einfach nicht. Das Spiel ist großartig, es ist interessant. Es hat nur ein schlechtes UI.

Was wäre eine Lösung? Das erklärt shroud nicht. Er betont, dass er keine direkte Lösung kennt, dass dies aber auch nicht seine Aufgabe sei.

Der Streamer geht aber davon aus, dass die Entwickler noch an dem UI arbeiten werden. Bis es jedoch einen Fix gibt, müsse er das UI kritisieren.

Alternativ schlägt shroud Addons vor, die dafür sorgen könnten, dass Spieler sich ihr eigenes UI zusammenstellen.

Ist shroud mit seiner Kritik allein? Nein, es gibt einige Kritiker. Die Kritikpunkte sind auch im reddit zu New World zu finden:

Der Nutzer Confidy wünscht sich einen Fix für die vielen UI-Elemente, die sich überlappen ( via reddit ) .

via reddit . Discoveryj wünscht sich Anpassungen für das Archer-UI. Beim Zielen gibt es einfach zu viele Symbole auf einem Haufen, was es unmöglich macht, das gewünschte Ziel zu treffen (via reddit).

Der Nutzer NLonSec wünscht sich, dass die Spieler generell ihr UI selbst anpassen können (via reddit).

Zudem gibt es seit dem Release mehr als 20 Threads, in denen sich über Bugs im UI beschwert wird.

Wie seht ihr die Benutzeroberfläche von New World? Findet ihr sie gelungen oder stört sie euch eher? Schreibt es gerne in die Kommentare.

