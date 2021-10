New World jagt jetzt AFK-Schummler, um die langen Warteschlangen aufzulösen

Das MMO New World kämpft auch eine Woche nach dem Release noch mit langen Warteschlangen vor den beliebten Servern: Das Problem sind offenbar „AFK-Schummler“, die Plätze auf den Servern blockieren. Ihnen sagt Amazon nun den Kampf an. Man habe eine Lösung für das Problem entwickelt und wer trotzdem noch schummelt, den erwarten harsche Strafen.

Das ist das Problem in New World:

New World hat eigentlich einen guten Start hingelegt, aber der Andrang ist riesig. Daher warten Spieler häufig ewig in Warteschlangen, bevor sie auf die Server dürfen.

Eigentlich gibt es einen „Auto-Kick“: Wenn Spieler 25 Minuten lang AFK in New World herumstehen, fliegen sie aus dem Spiel. Doch dieser AFK-Kick lässt sich offenbar leicht umgehen. Dadurch blockieren Leute, die gar nicht aktiv spielen, die Plätze auf den Servern: Leute loggen morgens ein, nutzen einen AFK-Trick und gehen dann an die Arbeit oder in die Schule, blockieren dabei aber einen Platz auf den Servern, um sich den zu “reservieren”, damit sie am Abend gleich wieder spielen können.

Amazon hat jetzt angekündigt, gegen diese AFK-Schummler vorzugehen. Man hat ein neues System entwickelt und droht mit harten Strafen.

So sollte der AFK-Kick eigentlich laufen: Wie MeinMMO getestet hat, läuft der automatische AFK-Kick in New World so ab, dass man nach 20 Minuten Stillstand in New World eine Meldung bekommt, dass man etwas machen muss, sonst wird man aus dem Spiel geworfen.

Nach insgesamt 25 Minuten ohne Bewegung wird man tatsächlich gekickt.

AFK-Kick in New World ist offenbar leicht zu umgehen

So sieht das „AFK“-Schummeln im Spiel aus: Ein Nutzer auf reddit zeigt das Problem. Er sagt: „Die Leute stehen 12 Stunden in Warteschlangen“, doch im eigentlichen Spiel seien dann viele AFK.

Er zeigt in einem Videoclip, dass viele Leute ihre Charaktere in einer Hütte abgestellt haben, wo sie gegen die Wand rennen oder in regelmäßigen Abständen hüpfen.

Die Spieler sind offenbar gar nicht am PC, haben aber Wege gefunden, wie sie den AFK-Timer umgehen.

Amazon hat Lösung entwickelt, droht AFK-Schummlern mit “harschen Strafen”

Das sagt Amazon jetzt: In einem Post am frühen Sonntagmorgen unserer Zeit meldete sich ein Community-Manager von Amazon:

Es gäbe viel Frustration darüber, dass Leute den automatischen AFK-Kick umgehen

Dieses Verhalten sei primär deshalb ein Problem, weil die Warteschlangen so lang sind

Jetzt habe man aber eine „neue Lösung“ für dieses Problem gefunden, um „übelmeinende AFK-Spieler“ zu kicken

Details der Lösung verrät man zwar nicht, aber es heißt von Amazon, man sei zuversichtlich das Problem damit zu lösen

Wer beim AFK gehen erwischt wird, wird erstmal nur ins Hauptmenü gekickt. Wer das aber ständig macht, kann härtere Strafen erwarten

Wie wirkt sich das im Spiel aus? Laut ersten Berichten soll der AFK-Timer nun auf 10 Minuten gesenkt worden sein. Wir werden euch auf MeinMMO darüber informieren, wenn mehr Details darüber bekannt sind, wie die neuen Anti-AFK-Maßnahmen von New World aussehen.

Die Probleme von New World mit dem AFK-Timer hätte man durchaus voraussehen können. Schon vor Jahren hatten MMORPGs große Probleme mit Leuten, die Warteschlangen umgehen, obwohl sie gar nicht im Spiel sind:

