Die langen Warteschlangen zum Start von New World haben zu vielen Diskussionen geführt. Besonders die Frage, wie lange man AFK gehen kann und wann man gekickt wird, wenn man nicht schnell genug reagiert, haben viele Spieler beschäftigt. Wir von MeinMMO liefern die Antworten.

Wie lange geht der AFK-Timer? Ja, im offiziellen Forum hat Community Manager Luxendra bestätigt, dass es einen solchen AFK-Timer gibt (via New World). Wir von MeinMMO haben es selbst getestet:

Wer 20 Minuten untätig in New World herumsteht, bekommt eine Meldung am rechten oberen Bildschirmrand, dass er gleich aus dem Spiel geworfen wird.

Wer sich wiederum nach insgesamt 25 Minuten nicht bewegt hat, wird aus dem Spiel geworfen.

Funktioniert Auto-Run gegen den Timer? Nein, wer nur mit Auto-Run (Standardmäßig die NUM-Taste) AFK gegen eine Wand läuft, wird trotzdem aus dem Spiel geworfen.

Wie kann ich den Kick umgehen? Grundsätzlich, in dem ihr euch aktiv bewegt. Ihr solltet also mindestens alle 24 Minuten eine aktive Aktion ausführen, wie das Bewegen durch die Tasten WASD oder eine Ausweichrolle.

Allerdings appellieren wir bei den langen Warteschlangen an euren Team-Geist, die AFK-Zeit nicht überzustrapazieren. Kurz zum Essen verschwinden ist die eine Sache, aber den gesamten Tag einen anderen Spieler zu blockieren, ist nicht kollegial.

Warteschlangen für große Server sind lang, doch es wird kostenlose Transfers geben

Wie ist die Warteschlangen-Situation aktuell? In den ersten beiden Tagen mussten die Spieler in Europa teilweise Warteschlangen von mehreren Tausend Spielern in Kauf nehmen. Das Problem ist, dass die Server in der Spielerzahl gedeckelt sind. Für jeden neuen Platz muss also garantiert ein Spieler den Server verlassen.

Am Abend des 29. Septembers hat Amazon über 50 neue Server gebracht. Das hat für Entspannung gesorgt. Zudem könnt ihr auf einem beliebigen Server anfangen und später mit eurem Charakter kostenlos den Server wechseln. Das sollte die Warteschlangen etwas entzerren und euch die Möglichkeit geben, dort zu spielen, wo ihr nicht warten müsst.

Trotzdem hatten die Warteschlangen bereits negative Auswirkungen auf die Steam-Reviews und führten zu vielen Diskussionen in der Community.

Die komplette Situation rund um die Warteschlangen könnt ihr in unserem Live-Ticker nachlesen:

