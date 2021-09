Im Datamining wurden zudem 8 weitere Waffen gefunden, die ihren Weg in das MMO finden könnten. Mehr zum Void Gauntlet und generell zu neuen Updates von New World nach dem Release findet ihr hier:

Welche Waffen sind die besten? Alle Waffen in New World gelten als nützlich und stark. Da ihr immer zwei von ihnen im Kampf einsetzen und zwischen diesen Hin und Her wechseln könnt, liegt der Fokus vor allem auf die Kombination der Waffen.

Das neue MMO New World verzichtet auf Klassen und setzt stattdessen auf unterschiedliche Waffen, die euren Spielstil beeinflussen. Wir von MeinMMO verraten, welche Waffen es gibt und was sie können.

Insert

You are going to send email to