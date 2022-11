New World Großschwert Builds – Tank und DD im PvE

New World hat mit dem Update Brimstone Sands die neue Waffe Großschwert bekommen. In diesem Guide zeigen wir von MeinMMO zwei starke Builds, mit denen ihr das Großschwert wahlweise als DD oder als Tank im PvE nutzen könnt.

Was kann das Großschwert? Wie die anderen Waffen auch setzt das Großschwert auf zwei Skill-Trees mit jeweils drei Fähigkeiten:

„Gemetzel“ legt seinen Fokus auf offensive Fähigkeiten und Schaden. Mit dem finalen Talent reduzieren eure Angriffe den Cooldown der Fähigkeiten, was euch noch offensiver macht.

„Trotz“ wiederum setzt auf defensive Fähigkeiten und CC. Mit dem letzten Talent bekommt ihr zudem 5 % Heilung durch eure Angriffe.

Im Video sehen die Animationen der Waffe wuchtig und spaßig aus.

Großschwert Build als Tank

Eignet sich die Waffe zum Tanken? Das Großschwert ist perfekt für Tanks. Im Baum „Trotz“ habt ihr Fähigkeiten, die zusätzliche Aggro generieren, mit denen ihr einkommenden Schaden blocken könnt oder die euch passiv heilen. Ein Beispiel ist „Unauslöschlicher Trotz“, das finale Talent. Das sorgt dafür, dass ihr euch automatisch für 5 % des einkommenden Schadens heilt.

Außerdem lässt euch jede Fähigkeit mit dem Ende der Animation in den „Pfad des Trotzes“ eintreten. Diese hält 10 Sekunden und bewirkt Folgendes:

Ihr bekommt 15 % weniger Schaden

Ihr verursacht 15 % weniger Schaden

Ihr blockt automatisch Angriffe, während ihr einen schweren Angriff aufladet

Welche Attribute sollte man skillen? Wie bei den meisten anderen Tank-Builds auch setzt ihr auf eine Mischung aus Stärke und Konstitution.

Ihr verteilt über die Attributspunkte und die Ausrüstung 250 Punkte in Stärke und 200 in Konstitution. So erhöht ihr euren Schaden im Nahkampf und nehmt die wichtigsten Boni in der Defensive mit, darunter die +10 mehr Rüstung gegen physischen und elementaren Schaden.

Welche Fähigkeiten skille ich? Die folgenden drei Fähigkeiten nutzt ihr:

Kreuzschnitt

Katastrophenkonter

Brüllender Riss

Die meisten eurer Punkte verteilt ihr im Baum Trotz, um möglichst viel Defensive zu haben. Allerdings setzt ihr auch etwas auf Offensive, um Schaden zu verursachen und zusätzliches Leben durch kritische Treffer zu bekommen.

Wie sieht meine Ausrüstung aus? Ihr setzt standardmäßig auf schwere Rüstung. Es gibt eine Art Speedrun-Build mit leichter Rüstung und viel Ausweichen, aber das lohnt sich nur in eingespielten Gruppen, wo der Heiler entsprechend Bescheid weiß.

Wichtig ist, dass ihr den Geschliffenen makelloser Karneol in eure Waffen baut, um mehr Aggro aufzubauen. Für die Rüstung setzt ihr dann auf Onyx oder Diamant. Für Mutationen solltet ihr eure Edelsteine den Gegnern anpassen.

Wie sieht meine Rotation aus? Gegen schwache Gegnergruppen könnt ihr den Kampf direkt mit Kreuzschnitt eröffnen. Dadurch verursacht ihr Schaden und aktiviert den Pfad des Gemetzels. Dadurch verursacht ihr für 10 Sekunden mehr Schaden, bekommt aber auch mehr Schaden – das Gegenstück zu „Pfad des Trotzes“.

Gegen Bosse oder starke Gegnergruppen eröffnet ihr mit Brüllender Riss und betretet den „Pfad des Trotzes“. Katastrophenkonter wiederum nutzt ihr, wenn ihr bereits angegriffen werdet, um so 2 Sekunden eingehenden Schaden zu blocken und Feinden dann Schaden zurückzuwerfen.

Mit welchen Waffen kombiniere ich das Großschwert? Das Großschwert lässt sich mit dem Hammer oder dem Beil kombinieren. Beide setzen auf die gleiche Ausrüstung und den gleichen Spielstil.

Großschwert als DD im PvE

Eignet sich die Waffe als DPS? Ja. Zwar schlägt das Großschwert recht langsam zu, dafür verursacht es direkt AoE-Schaden. Offensive Fähigkeiten aktivieren zudem den Pfad des Gemetzels für 10 Sekunden:

Ihr verursacht 15 % mehr Schaden

Ihr bekommt 15 % mehr Schaden

Schwere Angriffe laden 50 % schneller auf, verbrauchen jedoch 10 Ausdauer

Als DD mit dem Großschwert ist es also wichtig, gut zu stehen und einkommenden Schaden zu vermeiden. Dafür könnt ihr richtig feste zuschlagen.

Welche Attribute sollte man skillen? Ihr setzt bei diesem Build auf Stärke und packt dort 300 Punkte rein, die ihr euch durch Attributspunkte und die Ausrüstung verdient. 150 Punkte gehen zudem in Geschick, 50 Punkte in Konstitution. Damit habt ihr das perfekte Setup für Schaden und bekommt zudem den Bonus auf euer Buff-Food aus Konstitution.

Welche Fähigkeiten skille ich? Ihr nutzt alle drei Fähigkeiten aus dem Baum Gemetzel:

Kreuzschnitt

Unerbittlicher Sturm

Himmelwärts-Schnitt

Wie sieht meine Ausrüstung aus? Ihr setzt auf leichte Ausrüstung für den Schadensbonus, packt allerdings eine mittlere Rüstung auf die Brust. So bleibt ihr weiter beim Gewicht „leicht“, sammelt aber zusätzliche Resistenzen.

Auf der Waffe nutzt ihr als Edelstein Eröffnung IV, was euren Schaden um 15 % erhöht, wenn die Ausdauer nicht voll ist. Eure Edelsteine auf der Rüstung passt ihr entsprechen der jeweiligen Dungeons an, um so weniger Schaden zu bekommen.

Wie sieht meine Rotation aus? Eigentlich sehr einfach: Unerbittlicher Sturm wird genutzt, um durch große Horden von Gegner zu schnetzeln, Himmelwärts-Schnitt hingegen ist für einzelne Ziele gedacht.

Wichtig ist, dass ihr den „Pfad des Gemetzels“ aufrecht haltet, um so dauerhaft mehr Schaden zu verursachen und dass ihr eure Cooldowns um 10 % reduziert, wenn ihr schwere Angriffe nutzt. Regelmäßig solltet ihr zudem ausweichen, um so Ermächtigung für die nächsten 3 Angriffe zu erhalten, was euren Schaden nochmal erhöht, und euren Edelstein in der Waffe zu aktivieren.

Mit welchen Waffen kombiniere ich das Großschwert? Dieses Build eignet sich hervorragend in Kombination mit dem Beil.

