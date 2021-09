New World kämpft mit vollen Servern, bietet als Lösung bald kostenlosen Charakter-Transfer

Es gibt Neuigkeiten zu den Charaktertransfers im neuen MMO New World. Da das Spiel gerade mit vollen Servern kämpft, bieten die Entwickler euch an, kostenlos die Server zu wechseln. Das Angebot soll schon bald aktiv werden, damit ihr jetzt spielen könnt.

Das ist die Situation der New-World-Server: Am 28. September war Release des neuen MMOs New World. Ein großer Ansturm aus Hunderttausenden von Spielern machte sich in Richtung Aeternum, der Welt des Spiels, auf. Doch schnell kamen die Server an ihre Limits und große Warteschlangen waren die Folge.

Nun stecken Spieler in der Schwierigkeit: Warte ich jetzt stundenlang, bis Platz auf dem Server frei wird, auf dem meine Freunde/Streamer spielen, oder nehme ich einen leeren Server und kann direkt loslegen? Die Entscheidung macht euch das Team von New World jetzt etwas leichter.

Character-Transfer – Bald kostenlos Server wechseln in New World

Was sagt das Team? Über die sozialen Kanäle wie Twitter teilt das Team von New World eine Nachricht an die Community. Sie erklären, dass die ersten 24 Stunden nach Release “unglaublich” waren und man sich für die Unterstützung bedankt.

Sie merken in der Nachricht aber auch die “sehr langen Wartezeiten” an. Deshalb will man weitere neue Server eröffnen und die Kapazität der bestehenden Server erweitern. Das hängt mit Tests zusammen, die erst durchgeführt werden müssen. Eine Liste aller verfügbaren Server in New World findet ihr hier.

Unser jetziger Fokus liegt darauf, dass sich alle einloggen und spielen können – gleichzeitig wollen wir aber auch sicherstellen, dass alle langfristig ein Zuhause in Aeternum finden. Deswegen werden wir allen Spieler:innen in den nächsten zwei Wochen einen kostenlosen Charaktertransfer zur Verfügung stellen. Wir danken euch für eure Geduld und Unterstützung, während die New World-Community wächst und ermutigen euch, eure langfristigen Serverpläne mitsamt eurer Community zu festigen. Quelle: Newworld.com

Irgendwann in den nächsten zwei Wochen wird es also gratis einen Server-Wechsel für euch geben. Ihr könnt nun also starten, auf welchem Server ihr wollt und dann mit dem Server-Wechsel zu euren Freunden rübergehen, wenn sich die Warteschlangen dann etwas beruhigt haben.

Warteschlangen gibt es nicht nur beim Einloggen, sondern kurioserweise auch im Spiel selbst:

New World hat Warteschlangen im Spiel – „So deutsch von euch!”

Gilt das nur für neue Server? In der originalen, englischen Ankündigung war von Charakter-Transfers auf “neue” Server die Rede. Amazon stellte dann auf Twitter klar, dass man seinen Charakter zu jedem Server transferieren könne, der zu dem Zeitpunkt verfügbar ist (via Twitter.com).

Wie gefällt euch das Angebot von New World? Werdet ihr jetzt erstmal auf einen Server mit niedriger Spielerzahl gehen und dort anfangen, um dann in den nächsten Wochen einen Charakter-Transfer zu nutzen, oder wollt ihr lieber von Anfang an auf dem Server eurer Wahl spielen und nehmt dafür auch eine lange Warteschlange in Kauf?

