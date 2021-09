New World verschenkt für kurze Zeit coole Waffen über Twitch – So funktioniert’s

New World, das neue MMO von Amazon, macht sich direkt zum Start die Funktion der Twitch Drops und Prime Gaming zu Nutze. Darüber könnt ihr euch exklusive Skins verdienen, wenn ihr Streamern beim Spielen von New World zuschaut. Wie das genau funktioniert und was es als Belohnungen gibt, verraten wir von MeinMMO.

Was gibts es für das Zuschauen auf Twitch? Über die sogenannten Twitch Drops könnt ihr euch vom 28. September um 17:00 Uhr an die neuen Ranken-Waffen verdienen.

Dafür müsst ihr nur einem von 66 ausgewählten Streamern zuschauen und die Belohnungen auf eurem Twitch-Account einsacken. Die folgenden Gegenstände könnt ihr bekommen:

Drop 1: Gaia-Scheibe (Rundschild-Skin) & Gartenmauer (Turmschild-Skin) – Zum Freischalten 1 Stunde zusehen.

Drop 2: Grünende Bewaffnung (Speer-Skin) & Leuchtendes Hackmesser (Wurfaxt-Skin) – insgesamt 2 Stunden zusehen

Drop 3: Rebenwirbel (Bogen-Skin) & Blumenschwung (Rapier-Skin) – insgesamt 3 Stunden zusehen.

Drop 4: Lavendelblüte (Langspitzschild-Skin) & Grünender Griff (Langschwert-Skin) – insgesamt 4,5 Stunden zusehen.

Drop 5: Raureifhand (Eisstulpen) & Düsterschuss (Musketen-Skin) – insgesamt 6 Stunden zusehen.

Drop 6: Rache des Raben (Feuerstab-Skin) & Perlenglanz (Lebensstab-Skin) – insgesamt 8 Stunden zusehen.

Drop 7: Grüngriff (Streitaxt-Skin) & Moosgriff (Kriegshammer-Skin) – insgesamt 10 Stunden zusehen.

So sehen die neuen Rankenwaffen aus, die ihr euch über Twitch-Drops verdienen könnt.

Die Aktion läuft bis zum 12. Oktober um 2:00 Uhr unserer Zeit. Danach werden die aktuellen Twitch Drops deaktiviert, doch weitere wurden bereits angekündigt. Ihr müsst zudem die Stunden nicht am Stück schauen, sondern nur über den Event-Zeitraum verteilt.

Was sind Twitch Drops? Dabei handelt es sich um spezielle Belohnungen, die ihr für das Zuschauen von Twitch-Streams bekommt. Diese werden auf eurem Twitch-Account freigeschaltet, den ihr dann im speziellen Fall von New World erst mit Amazon und dann Steam verknüpfen müsst.



Eure Twitch Drops findet ihr dann im sogenannten “ Dabei handelt es sich um spezielle Belohnungen, die ihr für das Zuschauen von Twitch-Streams bekommt. Diese werden auf eurem Twitch-Account freigeschaltet, den ihr dann im speziellen Fall von New World erst mit Amazon und dann Steam verknüpfen müsst.Eure Twitch Drops findet ihr dann im sogenannten “ Drops Inventar ” auf Twitch. Twitch Drops lagen bei New World auf der Hand, da die Plattform Twitch der Firma Amazon gehört.

Das sind die Streamer für Twitch Drops

Welchen Streamern könnt ihr zuschauen? Freigeschaltet wurden alle Streamer, die bereits am Event „Battle for New World“ teilgenommen haben. Dazu zählen deutsche Streamer wie:

Entenburg – der auch garantiert heute Abend live sein wird

Bonjwa

dhalucard

Royalphunk

Zudem könnt ihr internationale Streamer bewundern, wie etwa:

Fextralife

P4wnyhof

Bajheera

Die komplette Liste der Streamer findet ihr auf der Webseite von New World.

Wie verbindet man die Accounts? Am schnellsten geht das Verbinden der verschiedenen Accounts über die Webseite von New World. Dort gibt es einen speziellen Unterpunkt “Twitch Drops”, bei dem ihr direkt euren Amazon-Account mit Twitch und Stream verbinden könnt.

Mit wenigen Klicks könnt ihr auf der Webseite die Accounts verbinden.

Neue Skins und Emotes über Amazon Prime Gaming

Was gibt es bei Prime Gaming? Wer Amazon Prime besitzt und seinen Amazon-Account mit Twitch verbindet, kann automatisch von “Prime Gaming” profitieren. Das bringt euch ein kostenloses Abo auf Twitch und interessanten Loot für Games.

Auch das System wird von Amazon genutzt, um euch in New World mit Skins zu versorgen:

Vom 28. September um 17:00 Uhr bis zum 1. November gibt es 5.000 Glücksmarken (die Währung aus dem Shop), einen Piraten-Skin und einen Piraten-Emote kostenlos – siehe Titelbild.

Vom 12. Oktober bis zum 1. November erhaltet ihr einen Piraten-Schwertskin und das “Kehle durchschneiden”-Emote über Prime Gaming.

Wie genau Prime Gaming funktioniert, erfahrt ihr auf der dazugehörigen Website (via Prime Gaming).

Über Prime Gaming könnt ihr euch diese Waffe und das gezeigte Emote verdienen.

Was sagt ihr dazu, dass es so viele Skins und Belohnungen rund um New World über Twitch und Prime Gaming gibt? Und werdet ihr euch diesen Loot holen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

