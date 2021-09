New World zeigt endlich, was im Echtgeld-Shop steckt

Der Shop von New World war lange Zeit unbekannt. Allerdings gab es im Vorfeld Diskussionen um XP-Booster und mögliche Vorteile für Spieler, die Geld ausgeben. Wir von MeinMMO schauen uns den Shop zu Release genauer an.

Was steckt im Shop? New World ist ein Buy2Play-MMO und setzt neben den Anschaffungskosten auf einen Shop, in dem für Echtgeld eingekauft werden kann. Dieser Shop ist jedoch eher unspektakulär und bietet keine bösen Überraschungen. Ihr könnt dort derzeit die folgenden Inhalte kaufen:

Neue Emotes

Verschiedene Skins für Rüstungen und Waffen

Möbel fürs Housing

Neue Wappen für eure Kompanie

Neue Farbstoffe

In den meisten Bereichen fällt das Angebot jedoch recht klein aus. So gibt es nur 3 verschiedene Farben, 3 Emotes und nur einen Skin pro Waffen-Art.

Gibt es Pay2Win? Nein, keiner dieser Shop-Gegenstände bringt euch einen Vorteil im Spiel. Auch ein Tausch von Echtgeld zu Ingame-Währung ist nicht möglich.

Der Shop soll auch bis mindestens 2022 so bleiben. Dann jedoch spielt Amazon mit dem Gedanken, Booster zu bringen, damit neue Spieler schneller zu den Veteranen aufschließen können.

Insgesamt macht der Shop von New World derzeit einen fairen Eindruck, auch was die Preise angeht.

Geringe Auswahl zu angenehmen Preisen im Shop

Wie teuer sind die verschiedenen Gegenstände? Wer in New World ein Item kaufen möchte, muss sich vorher sogenannte Glücksmarken besorgen. 1.000 Glücksmarken kostet im günstigsten Paket etwa 80 Cent und im teuersten etwa 70 Cent bedingt durch Bonusmarken.

Die Glücksmarken in New World.

Für unsere Berechnungen sind wir immer von den 80 Cent ausgegangen.

Neue Waffen-Skins kosten zwischen 6,80 Euro (Einhandwaffen) und 8 Euro (Zweihandwaffen)

Rüstungen kosten zwischen 8 und 12,80 Euro.

Neue Emotes gibt es für 3,20 Euro bis 4,80 Euro.

Die Kompanie-Wappen kosten ebenfalls zwischen 3,20 Euro und 4,80 Euro.

Die Farben kosten alle 3,20 Euro das Stück.

Für das Housing gibt es lediglich ein Komplett-Paket mit etlichen Gegenständen im Piratenstil. Das Paket kostet 23.000 Marken und damit etwa 18,40 Euro.

Was ist der teuerste Gegenstand im Shop? Der teuerste Gegenstand ist das Housing-Paket für 23.000 Marken. Ihm folgen zwei Rüstungssets für 16.000 Glücksmarken, die wir euch hier als Vorschaubild eingebunden haben:

Links das Set des Rechtschaffenen Wächters, rechts das Set Runenbär.

Was sagt ihr zum Shop von New World? Findet ihr das Angebot fair? Und sind interessante Gegenstände und hübsche Skins dabei? Schreibt es in die Kommentare.

