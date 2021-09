Am 28. September um 8:00 Uhr unserer Zeit feierte New World seinen Release. Allerdings startete das MMO bisher nur mit europäischen Servern. Trotzdem konnte es bereits den Spielerrekord aus der Beta brechen und stieg direkt in die Top 3 bei den Spielerzahlen von Steam ein.

Wie viele Spieler hat New World? Laut der Webseite SteamDB waren um 10:30 Uhr unserer Zeit 233.821 Spieler gleichzeitig online – Tendenz stark steigend. Die Zahlen aktualisieren sich mit etwa einer Stunde Verzögerung.

Damit wurde der Rekord aus der Beta von knapp über 200.000 gleichzeitigen Spielern gebrochen.

Seit 8:00 Uhr kann New World über die Plattform Steam gespielt werden und dort lassen sich die Spielerzahlen über die API genau verfolgen.

Über den Release, die Warteschlangen und die Spielerzahlen halten wir euch auf MeinMMO in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden: New World ist online – Live-Ticker zu Release, Servern und Warteschlangen.

Neuer Spielerzahlen-Rekord auf Steam – Dabei fehlt die Hälfte der Welt noch

Warum ist die Zahl schon jetzt beeindruckend? Derzeit gibt es nur europäische Server für New World. Die Spieler aus Amerika können ab 14:00 Uhr (Ostküste) und 17:00 Uhr (Westküste) mit eigenen Welten einsteigen. Auch für Australien werden spezifische Server erst später in der Nacht gestartet.

Da es noch früh am Morgen in Europa ist und in Amerika die meisten Spieler derzeit schlafen, dürfte der Ansturm vor allem in unseren Abendstunden nochmal deutlich größer werden.

Gut möglich, dass New World dann auch die anderen Top-Spiele auf Steam überholt.

New World steigt direkt auf Platz 3 in den Charts ein

Wo steht New World auf Steam? Mit derzeit knapp 230.000 Spielern belegt New World Platz 3 in den Steam Charts.

Nur Dota 2 (etwa 320.000 Spieler) und CS:GO (430.000 Spieler) liegen vor dem neuen MMO von Amazon.

Beide Spiele könnten aber im Laufe des Tages noch überholt werden.

Die Top 10 auf Steam am 28. September um 11:20 (via SteamDB).

New World sofort die Nummer 1 auf Twitch

Wie läuft es für New World auf Twitch? Auch auf Twitch läuft es für New World gut. Derzeit ist das Spiel mit 391.000 Zuschauern das größte der Streaming-Plattform.

Es folgen die Kategorien “Just Chatting” mit 138.000 Zuschauern und Apex Legends mit 135.000 Zuschauern.

Doch auch auf Twitch sind viele internationale und große Streamer noch gar nicht live. Asmongold, der in der Beta viel Zeit in New World verbracht, wartet auf den Release in Amerika. Der derzeit größte Streamer ist Fextralife mit 45.000 Zuschauern.

Auch hier werden wir die Zahlen im Laufe des Tages genauer im Blick behalten.

Wie erlebt ihr den Release von New World? Habt ihr schon spielen können oder steht ihr in Warteschlangen?

Alles zum neuen MMO und den Inhalten findet ihr in unserer großen Übersicht: Alles zum neuen MMO New World von Amazon – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay.