New World erscheint heute – Live-Ticker zu Release, Servern und Warteschlangen

New World feiert heute, am 28. September, seinen Release. Schon früh am Tag soll es losgehen und wir von MeinMMO begleiten den Start mit diesem Live-Ticker. Hier informieren wir euch über den Start, mögliche Server-Probleme und Warteschlangen.

Wann geht es los? Der Release von New World soll bereits um 8:00 Uhr unserer Zeit in Europa stattfinden. Wer einen Key gekauft hat, kann das MMO bereits seit Montag um 17:00 Uhr herunterladen.

In diesem Live-Ticker werden wir euch über die Server und eventuelle Probleme auf dem Laufenden halten. So erfahrt ihr genau, ob ihr gerade New World spielen könnt und wo es zu Problemen kommt.

Update 7:30 Uhr: Zur Vorbereitung auf New World suchen viele gerade Build-Guides. Auch wir haben da was im Angebot für euch:

Update 7:20 Uhr: Wie startet ihr in den Release von New World? Habt ihr euch besonders vorbereitet und auch schon Essen und Trinken bereitgestellt? Teilt euer Setup gerne mit uns in den Kommentaren und vielleicht teilen wir euer Bild im Ticker!

Update 7:00 Uhr: Auch eine Stunde vor dem Start ist noch alles ruhig. Ein zu früher Start, wie ihn einige Spieler befürchtet haben, ist also nicht eingetreten.

Update 6:40 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Live-Ticker. Stand jetzt sind die Server noch offline, aber schon bei beiden Beta-Events ging es etwas früher los. Zuletzt startete die Open Beta sogar zwei Stunden zu früh, sodass wir euch hier von jetzt an auf dem Laufenden halten.

Infos zu den Servern und erste Guides zu New World.

Welcher Server gibt es? New World startet mit 63 Servern, von denen 8 für deutsche Spieler ausgeschrieben wurden. Je nach Server werden die voraussichtlichen Warteschlangen unterschiedlich lang.

Utgard gilt als der Server von vielen Hardcore-Gilden und Streamern. Der wird vermutlich sehr voll werden.

Auch der ehemalige Server Elysium, der jetzt Learad heißt, könnte voller werden.

Wir von MeinMMO werden auf Ravenal starten.

Wenn ihr euch darüber informieren möchtet, was New World überhaupt ist und ob das Spiel zu euch passt, findet ihr hier eine gute Übersicht: New World vor Release: Warum sollte man das spielen? Der kurze Check.

Wo finde ich Tipps und Guides zu New World? Natürlich hier auf MeinMMO. Wir haben bereits ein breites Repertoire an Guides für euch angefertigt:

Das war tatsächlich nur ein kleiner Auszug dessen, was wir euch auf MeinMMO zu New World bieten. Rund um den Release werden wir euch mit etlichen News, Specials und weiteren Guides versorgen.