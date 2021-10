New World soll angeblich jetzt noch mehr 2000-Euro-Grafikkarten zerstören

Das MMORPG New World ist offiziell gestartet. Jetzt gibt es wieder Beschwerden über angeblich kaputte Grafikkarten. Dieses Mal soll nicht nur ein Hersteller betroffen sein.

Mit dem Release von New World tauchen auch die ersten Probleme auf. Zum Start waren vor allem die Server von New World völlig überfüllt und viele User konnten nicht spielen. Ein Problem, welches mittlerweile kleiner geworden ist.

Nun klagen einige Spieler darüber, dass ihre Hardware beschädigt worden sei. Schon bei der New World Beta hatte es Klagen gegeben, dass sie diverse Grafikkarten kaputt gemacht habe.

Jetzt gibt es erneut Diskussionen über kaputte oder zumindest sehr heiße Grafikkarten. Im Gegensatz zur Beta sollen dieses Mal auch nicht nur EVGA-Grafikkarten betroffen sein.

Highend-Grafikkarten sollen heiß und laut werden – trotz FPS-Limit

Was sind das für Beschwerden? Das Online-Magazin VideoCardz.com berichtete auf Twitter von mehreren User-E-Mails mit Beschwerden darüber, dass ihre Grafikkarte nach dem Zocken von New World nicht mehr funktioniere. Die betroffenen Grafikkarten und die Anzahl nennt VideoCardz jedoch nicht..

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch das deutsche Magazin Winfuture erklärt, dass man selbst von den Problemen betroffen sei (via winfuture.de). So erklärt Winfuture „Trotz diverser Sicherheitsmechanismen, sowohl in New World als auch im Grafikkartentreiber, ist das Problem gleich geblieben.“

Trotz eines Frame-Limiters im Hauptmenü soll die Grafikkarte auch im Hauptmenü weiterhin sehr heiß werden. Winfuture erklärt, dass man auch die aktuelle Nvidia-Software installiert habe. Unsere Kollegen von der GameStar haben das Problem übrigens nachgestellt und kommen mit Limiter nicht über 60 FPS (via GameStar.de).

Auch PCGamer berichtet, dass die Grafikkarte beim Zocken von New World fast immer 100 % Auslastung erreiche (via PCGamer.com). Insbesondere dann, wenn man mit sämtlichen Details zocken möchte.

Auch auf reddit gibt es User, die über eine kaputte Grafikkarte beschweren. Ein Spieler, der sich über seine kaputte RTX 3080 Ti beklagt, hatte aber kein FPS-Limit aktiviert (via reddit.com).

Was waren bisher Probleme? Bei der New World Beta hatte es bereits Probleme mit kaputten Grafikkarten gegeben. Hier hatte sich aber EVGA geäußert und auf einen Produktionsfehler bei den RTX-3090-Grafikkarten hingewiesen. Anschließend hatte EVGA auch erklärt, was mit den kaputten Grafikkarten geschehe:

MMORPG New World soll 2000-€-Grafikkarten kaputt machen – Hersteller gibt klares Statement

So könnt ihr den Problemen in New World vorbeugen

Der wichtigste und beste Tipp ist, die FPS im Spiel oder über die Grafikkarten-Software zu limitieren. Insbesondere dann, wenn ihr sehr leistungsfähige Hardware besitzt, solltet ihr den Limiter im Spiel nutzen.

Ansonsten solltet ihr mit einem kostenlosen Programm wie Hardware-Monitor regelmäßig die Temperatur eurer Grafikkarte kontrollieren. Laut verschiedener Berichte sollen die aufheulenden Grafikkartenlüfter nicht zu überhören sein.

Auch in unseren optimalen Grafikeinstellungen für New World empfehlen wir euch, auf jeden Fall ein FPS-Limit zu verwenden. Sobald ihr es gesetzt habt, könnt ihr testen, wie heiß eure Grafikkarte beim Gaming wirklich wird und es könnt es bei Bedarf anpassen.