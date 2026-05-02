Spieler mussten Diablo 4 erstmals ohne Builds und Guides spielen, sagen: Macht richtig Spaß

Zum Start von Diablo 4: Lord of Hatred gab es so gut wie keine Guides und Builds. Gerade Spieler, die nur nach Vorgabe spielen, waren so aufgeschmissen – sagen jetzt aber, dass diese neue Erfahrung richtig gut war.

Als Lord of Hatred am 28. April erschienen ist, hatte kein Experte einen ausgiebig getesteten und fertigen Build parat, um ihn der Community zur Verfügung zu stellen.

Der Vorab-Test, an dem auch wir teilgenommen haben, hatte eine sehr begrenzte Auswahl an Testern und Guides durften sogar erst ein Stück nach Release veröffentlicht werden.

Seiten wie maxroll und Experten wie wudijo und Rob mussten selbst erst einmal spielen und testen, was so funktioniert – insbesondere, da Blizzard alle Skilltrees in Diablo 4 umgebaut hat und der Warlock zum ersten Mal überhaupt vollständig spielbar war.

Erste Spieler fragten verzweifelt nach Builds oder haben nachgebaut, was die Streamer so spielen, jedoch mit dem Ergebnis: das sei langweilig. Aus der Community kam der Rat, einfach zu spielen und auf Builds zu pfeifen. Das scheint einen Nerv zu treffen.

Video starten Blizzard präsentiert den neuen Warlock in Diablo 4 im Gameplay-Trailer Autoplay

„Zum Release spielen war tatsächlich super spaßig“

Nachdem bereits die Hinweise kamen, „einfach mal zu spielen“, ist auf Reddit ein weiterer Thread aufgetaucht, in dem ein Nutzer erklärt:

Ich war erst enttäuscht, aber nicht überrascht, als maxroll und mobalytics keine Tier-Lists oder aktuelle Builds zum Release-Tag hatten. Normalerweise suche ich mir einen Build zwischen dem B- und S-Tier aus, basierend darauf, was ich spielen will, weil der spaßigste Teil für mich das Spielen und Gear-Sammeln ist, nicht das Testen von Builds […] Aber da ich keine Guides hatte, entschied ich, es selbst einmal zu versuchen. Ich habe jetzt einen kleinen, selbstgebauten Heilige-Lanze-Build, der sogar Qual 5 übersteht! C47man auf Reddit

Andere Nutzer stimmen zu und meinen: Builds zu folgen, habe ihnen den Spaß geraubt. Sobald man den optimalen Build mit allen Aspekten habe, gebe es schlicht nichts mehr zu tun. Selbst zu experimentieren mache die Freude aus.

Sucht ihr Trotzdem etwas Unterstützung? Hier findet ihr einige Guides und Builds, falls ihr nicht gerne selbst baut:

Auch abgesehen vom Zustand der Builds und Guides startet Lord of Hatred mit starken Bewertungen, auch aus der Community. Lob bekommt vor allem die Story, aber auch die neuen Systeme und Features kommen gut an. An kritisierten Punkten arbeitet Blizzard bereits: Nerviges Feature schließt Spieler in Diablo 4 von ihrem Loot aus, Blizzard hilft mit Hotfix nach