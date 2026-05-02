Ich habe schon 430 Euro für Cosmetics in Diablo 4 ausgegeben, aber die neuen WoW-Skins sind selbst mir zu teuer

Blizzard hat ein neues Crossover zwischen World of Warcraft und Diablo 4 veröffentlicht. Mit den „Warcraft Legends“ kommen legendäre Skins aus der Geschichte des MMORPGs nach Sanktuario – für einen stolzen Preis. Der regt viele Spiele auf, inklusive MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus, der sonst gerne Geld zahlt, um gut auszusehen.

Ja, ich investiere häufig in Skins, vor allem in Overwatch, Diablo und WoW. Wenn Blizzard eines kann, dann ist es optisches Design, vor allem wenn es um bezahlte Cosmetics geht. Schon zu Release von Diablo 4 habe ich die kritisierten 25 Euro für einen Skin gezahlt… und die Klasse dann doch nie gespielt. Seit Release im Juni 2023

– ich habe genau nachgeschaut – habe ich sogar schon 432 Euro in Platin und Skins geballert.

Jetzt läuft ein neues Event in Diablo 4, die „Warcraft Legends“. Als WoW-Veteran spricht mich das Crossover total an, denn allein bei den Charakter-Skins sind da einige Sachen dabei, bei denen mich die Nostalgie kritisch trifft:

Die T2-Sets für alle Klassen bzw. ihre Pendants, wo möglich – besonders Schurke/Jägerin und Paladin sehen verdammt gut aus

Der Rabenfürst Anzu und Sindragosa als Mount-Skins für das neue Basilisken-Mount aus Lord of Hatred

Illidans zerfledderte Flügel als Rücken-Cosmetic und Gul’dans Schädel als Fokus-Skin

Beim Anschauen der Skins habe ich direkt das Verlangen gehabt, den Geldbeutel zu zücken, obwohl ich bis auf den Paladin (der auch mein aktueller WoW-Main ist) von den Charakteren nichts spiele – außer eben den Warlock, der mich absolut begeistert. Aber da sieht das Set eher „meh“ aus.

Der Blick auf den Preis hat mich dann aber doch zögern lassen und wenn ich so in die Community schaue, bin ich nicht der Einzige Als ich mir dann noch mehr vom Event angesehen habe, blieb mir fast die Spucke weg.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Blizzard verlangt über 170 Euro für Skins, kaum jemand ist bereit, zu zahlen

Das Event ist in verschiedene Posten aufgeteilt: Klassen-Skins, Mounts und Begleiter sowie ein Reliquiar, in dem sich mehr Cosmetics freispielen lassen. Anders als in Events zuvor, wie der großen (und ebenfalls kritisierten) Doom-Collab, ist das Reliquiar hier aber nur teilweise kostenlos. Wer alles haben will, zahlt nochmal. Insgesamt kommt man auf:

5.700 Platin für alle Klassen-Skins im Bundle (einzeln wären sie bei jeweils 2.800 und da entsprechend mal acht)

jeweils 2.800 Platin für die zwei Mounts (Anzu und Sindragosa)

jeweils 2.500 Platin für die zwei Begleiter (ein Tyrael-Murloc und ein Mini-Ragnaros)

2.000 Platin für ein Set mit Illidans Schwingen, dem Bollwerk von Azzinoth, Gul’dans Schädel und Zhar’doom sowie einem Spieler-Icon

1.500 Platin für ein Set aus legendären Waffen-Skins wie Schattengram (übersetzt auch noch mit „Schattenkläger“), Thori’dal und Val’anyr

1.500 Platin für das Reliquiar, bei dem immerhin 6 der Einzelteile kostenlos sind – entsprechende Währung lässt sich im Spiel farmen – die anderen aber zusätzlich gekauft werden könnten

Insgesamt beträgt das alles 21.300 Platin, was genau einem Platin-Bundle für je 150 und 25 Euro entspricht (im günstigsten Fall) – also 175 Euro. Als WoW-Fan will ich viele der Skins eigentlich haben, aber frage mich dann doch, an welchem Kleber Blizzard bei den Preisen geschnüffelt hat …

„Euer Shop hält mich davon ab, Geld zu zahlen“

Mit der Meinung bin ich offenbar nicht alleine. Auf Reddit gibt es mehrere Threads, die sich mit dem neuen Event befassen. In einem davon kommt der Ersteller auf eine ähnliche Zahl wie ich: was er haben möchte, würde ihn 17.200 Platin oder 150 US-Dollar kosten (auf Reddit). Er meint:

Nein. Das ist dummer Blödsinn und außergewöhnlich gierig. Anstatt einen Einkaufswagen zu haben mit individueller Preisgestaltung, um den Einkauf zu personalisieren und irgendwas in Richtung 40-50 Dollar für die gewünschten Items zu haben, entscheide ich… 0 Dollar zu zahlen. Die Dummheit dieser Taktik kostet euch meine Bereitschaft, euch überhaupt Geld zu geben. BroxiagrX auf Reddit

In einem weiteren Thread regen sich die Spieler über das kostenpflichtige Reliquiar auf. Nutzer in den Kommentaren sind da eher nüchtern und gnadenlos, sie sagen: Wer nicht bereit ist, das Geld zu zahlen, sei nicht die Zielgruppe.

Hinter alledem stecke penible Berechnung. Wenn es sinnvoller wäre, Skins für weniger Geld anzubieten, hätte Blizzard das bereits getan. Der Ärger jedoch bleibt – und ich kann ihn diesmal durchaus verstehen, auch wenn ich die Spieleschmiede oft genug verteidige.

Ich hätte die Skins gerne, aber werde in diesem Fall ziemlich sicher verzichten. Die sich bereits im Spiel befindenden, kostenlosen Skins sind, zumindest für den Warlock, gut genug und im Moment bin ich nicht bereit, die Preisgestaltung zu unterstützen. Zumal Blizzard gerade ohnehin etwas… den Ton verfehlt: WoW leidet gerade an einem desaströsen Patch, vieles ist kaputt – Und genau jetzt will Blizzard viel Geld für Housing-Items