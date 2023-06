Bei Liliths Hörnern! Ich muss wohl doch 25 € für einen Skin in Diablo 4 ausgeben

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 Prominente und ihre Auftritte in Videospielen zusammengefasst.

Mit Blick auf Call of Duty, dessen Shop verdächtig ähnlich zu dem in Diablo 4 ist, kommen ziemlich sicher irgendwann frechere Angebote. Activision weiß genau, wie viel man den Fans abknöpfen kann und wann man gieriger werden kann.

Normalerweise ist mir FOMO ziemlich egal. In diesem Fall aber wird es mich vermutlich dazu bringen, das Bundle zu kaufen, einfach weil ich es haben will. Und weil ich weiß, dass ich irgendwann einmal Jägerin spielen werde, spätestens als zweiten oder dritten Charakter.

Allein das Tattoo hat mich überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Wölfe sind meine Lieblingstiere und ich liebe alles, was in dieser Optik aufgezogen ist. Eigentlich will ich mir das Bundle kaufen. Allerdings hat es gleich drei Probleme:

Was ich da sehen konnte, war langweilig. Wirklich: ein paar ziemlich öde Skins und Reittiere und das auch noch teuer. Für ein Bundle für den Totenbeschwörer will Activision Blizzard immerhin 25 Euro und es sieht nicht mal gut aus.

