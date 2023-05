Diablo 4 nach 30 Stunden Test: Puristen werden es hassen, weil es zu sehr ein MMO ist – Aber ich liebe es 

Es ist endlich so weit: MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus durfte das lang ersehnte Diablo 4 spielen und endlich darüber berichten, wie es so war. Wie viel MMO steckt drin? Wie schwer ist es wirklich? Und was steckt in dem kontroversen Shop?

10 Tage lang konnte ich spielen und genauso lang muss ich nach dem Ende vom Pre-Launch von Diablo 4 warten, bis ich wieder zocken darf. Eine sehr lange Zeit nach dem Erlebnis, denn ich will unbedingt mehr.

Nach den beiden Beta-Tests und dem ziemlich positiven Server Slam hat Blizzard MeinMMO eingeladen, Diablo 4 vor dem Release zu spielen, um meine Meinung dazu abzugeben. Erstmals konnte ich dabei das gesamte Spiel testen, im vollen Umfang.

Insgesamt habe ich etwa 30 bis 40 Stunden in den Test gesteckt. Wie viel es genau waren, weiß ich nicht, denn ab und an … ging das Zeitgefühl ein wenig verloren. Noch eben den Dungeon da machen, die Sidequest hier sieht auch interessant aus. Und kann ich nicht mein Gear etwas ausbessern?

In der Zeit ist mir eine Sache aber immer wieder aufgefallen: Viele Features kenne ich aus MMOs, habe sie etwa in World of Warcraft schon gesehen. Und zusammen macht Diablo 4 viel mehr Spaß. Nur, wie viel ist es wirklich?

Wir haben eine spätere Version als die von den Tests gespielt, aber noch nicht die Release-Version. Einige Anpassungen wie Balance und Co. können sich bis zum Release noch ändern. Im Anspielbericht finden sich keine Spoiler zur Story.

Kein MMO, aber …

Nach dem großen Rumoren, dass Diablo 4 ein MMO werden soll, haben die Devs 2020 klargestellt: „Dies ist eher eine Philosophie“ und ziemlich genau diese Einstellung zieht sich durch das gesamte Spiel.

Ich habe die meiste Zeit alleine gespielt. Sogar in der kontroversen Shared World, weil es nicht so viele andere Tester gab. Aber gerade dort ist mir aufgefallen, wie sehr Diablo 4 doch auf MMO setzt.

Nur etwa die Hälfte der Events konnte ich solo „beherrschen“, heißt: Zusatzziele abschließen. Es geht schlicht alleine nicht, weil man sich aufteilen müsste, um die Gegner an verschiedenen Positionen zu besiegen. Besondere Endgame-Inhalte wie die Höllenfluten und Invasionen gingen so gut wie gar nicht. Das sind besonders harte Gebiete im Endgame: bei der Höllenflut werden Monster in einem Bereich verstärkt und lassen eine neue Währung fallen, mit der man Kisten öffnen kann. Stirbt man, verliert man die Hälfte der gesammelten Kristalle. Invasionen sind in mehrere Phasen aufgeteilte, große Events, die sich weltweit auf der Map ankündigen.

Dazu mag kommen, dass ich als Druide die ehemals schlechteste Klasse gespielt habe, die sich aber in der neuen Version sehr viel besser anfühlt. Aber sogar Kollege Maik Schneider hatte mit seinem zugegeben schwächeren Totenbeschwörer Probleme. Aber selbst mit der Zauberin, die sonst locker alles wegmetzelt, habe ich die Events später nicht geschafft.

Solo wischen die Bosse den Boden mit mir auf

Am deutlichsten wurde dieses MMO-Gefühl beim Sprung von Weltstufe 2 auf Weltstufe 3 – also „Veteran“ auf „Alptraum“. Dafür muss ein besonderer Dungeon auf Tier 2 abgeschlossen werden, auf den ich aus Spoiler-Gründen nicht weiter eingehen will.

Der Dungeon an sich war knackig, aber machbar. Der Endboss hat mir dann doch nochmal die Tür gezeigt und das mehrmals. Nach etwa einer Stunde habe ich dann aufgegeben und etwas kleinlaut bei den Kollegen von GameStar und GamePro, die ebenfalls die letzten Tage mit ihren Reviews beschäftigt waren, um Hilfe gefragt.

Zumindest GamePro-Kollege Kevin Itzinger hatte mit seiner Jägerin die gleichen Probleme. Wir haben uns zusammengetan, noch einen Tester eingepackt (der deutlich besser ausgerüstet war) und den Dungeon gemeistert. Naja … uns durchziehen lassen, wie es MMO-Noobs so tun.

Kurz darauf hat uns der Kollege sogar noch durch „Alptraum-Dungeons“ gezogen, den härtesten Endame-Content des Spiels. Dabei bekommen die vielen Dungeons neue Mechaniken, die Mobs neue Fähigkeiten und wird über mehrere Stufen immer härter – bis Stufe 100. Wir waren auf Stufe 4.

„Gezogen“, weil er wirklich die ganze Arbeit gemacht hat. Wir lagen meist tot daneben und haben zugesehen. Ich zumindest, Kollege Kevin war vorsichtiger. Aber genau solche Szenen kenne ich aus WoW, wenn man seinen Freunden einen Gefallen tut.

Hätte das alles auch alleine funktioniert? Bestimmt. Aber das hätte viel Zeit in Anspruch genommen, viel Grind und Vorbereitung. Die im Titel angesprochenen Puristen stehen auf sowas. Ich nur bedingt. Wenn ich mir zu oft die Zähne ausbeiße, lasse ich mir helfen und das geht in Diablo 4 super.

Nun sag schon: ist es Pay2Win?

Die Frage beschäftigt nach wie vor viele Fans: ist die Monetarisierung von Diablo 4 eigentlich fair? Nach meinem aktuellen Wissensstand kann ich sagen: Nein, es ist kein Pay2Win.

In unserer Test-Version war der Shop nicht implementiert. Wir haben allerdings von Blizzard einige Screenshots bekommen, mit dem Versprechen, dass das die Inhalte sind, die man im Shop kaufen kann. Zu sehen sind dort ausschließlich Cosmetics, keine Boosts, keine Items.

Alles ist also, nach meinen jetzigen Informationen, rein optional. Wer 70 Euro für das Spiel zahlt, bekommt alle Inhalte, bis auf den Battle Pass. Wer aber mehr zahlen will, den erwarten dann durchaus happige Preise:

die Premium-Währung Platin kostet zwischen 1,99 US-Dollar (200 Platin) und 99,99 US-Dollar (11.500 Platin), wie von Shops gewohnt gestaffelt

Skins gibt es als einzelnes Item oder im Bundle

die Kosten belaufen sich nach aktuellen Infos auf zwischen 800 und 2.800 Platin (rund 8-28 Euro)

bestimmte Bundles gibt es direkt für Echtgeld zu kaufen

Für Skin-Fetischisten wie mich wird das teuer. Bisher habe ich aber tatsächlich nichts im Shop gefunden, was besser aussehen würde als die im Spiel erhältlichen Transmogs. Vor allem die Sets aus Scosglen und den Fractured Peaks finde ich erstklassig.

Transmog geht in Diablo 4 ganz leicht:

Fazit: Diablo 4 ist ein MMO, aber immer noch ein Diablo

Wo ich Diablo 2 und Diablo 3 gerne alleine gezockt habe, würde ich in Diablo 4 immer zu einer Gruppe greifen. Nicht nur, weil es dann leichter wird, sondern auch wegen der Klassen-Mechaniken an sich.

Gerade als Druide habe ich die Möglichkeit, meine Verbündeten zu unterstützen. Ich erinnere mich an Maiks überraschten Ausruf: „Ach, du machst die Gegner verwundbar?“ Durch unsere Synergie konnten wir beide besser aus den Vollen schöpfen und hatten mehr Spaß an den Klassen. Das bringt eine zwischenmenschliche Ebene ins Spiel.

Für einige Inhalte sind Mitspieler sogar nicht auszuschließen. Weltbosse etwa, die werdet ihr nur in den seltensten Fällen alleine sehen. In Dungeons seid ihr zwar immer alleine bzw. in der Gruppe unterwegs, aber wer Diablo als eine „Ich spiele alleine in meiner Welt nach meinen Regeln“-Erfahrung kennt, wird diese in Diablo 4 nicht finden.

Was mich besonders überrascht hat, ist die deutsche Sprachausgabe. Die Stimmung in Cutscenes und dem Spiel wird auch auf Deutsch hervorragend übertragen, nur ab und an sieht man unpassende Mundbewegungen. Aber die Wahl der Synchronsprecher ist auf jeden Fall super gelungen:

Beim Endgame habe ich gerade einmal an der Oberfläche gekratzt. Vom Endgame konnte ich nicht allzu viel alleine erledigen, aber die Alptraum-Dungeons sind schon einmal eine große Herausforderung, sogar auf der niedrigsten Stufe. Noch nicht ganz balanced, aber auf jeden Fall etwas, das lange beschäftigen kann, wenn man sie an die Spitze treibt.

Das „Geflüster der Toten“ ist erstaunlich interessant. Die Mechanik ersetzt eigentlich nur das, was Kopfgelder in früheren Teilen waren, aber mit gezielten Belohnungen und mehr Aufgaben, aus denen man aussuchen kann. Wenn man sowieso grinden will, ist das ideal.

Zumindest Peters Eindruck war dabei, dass die MMO-Features gar nicht so dominant waren. Vielleicht ändert sich das, wenn mehr Leute in der Shared World unterwegs sind. Ich persönlich fand die Features sehr präsent, was durchaus an den verschiedenen Blickwinkeln liegen mag. Mit Blick auf die Wertung der GameStar werden aber sicher auch Solo-Fans auf ihre Kosten kommen.

Pro düsteres Setting mit echtem Diablo-Feeling

erstklassiges Gameplay

interessante Klassengestaltung mit ansprechenden Skills und Synergien

abwechslungsreiches Endgame, das nicht nur “stumpfer Grind” ist

lange Kampagne (für ein Diablo)

sehr knackig, aber nicht zu schwer Contra im Moment noch ungleiche Balance zwischen den Klassen

Loot-Freude kommt erst recht spät auf, nicht in der Kampagne

Am Ende meines Tests bin ich überzeugt, dass Diablo 4 mindestens 70 bzw. 80 Euro an Stunden wert sein wird. Die Kampagne hatte ich nach etwa 20-25 Stunden durch, die meisten Nebenquests noch offen. Es ist also noch deutlich mehr an Story-Inhalten drin.

Nach den letzten Tests waren meine größten Bedenken, dass Diablo 4 durch einen zu gierigen Shop zerstört werden könnte, wie damals schon Diablo Immortal. Nach dem, was ich jetzt weiß, sind die Sorgen weniger, aber noch nicht ganz weg. Ich bleibe noch etwas skeptisch, aber optimistisch.

Ich hätte gerne mehr Zeit für den Test gehabt. Einfach, um mehr zocken zu können. Da der Fortschritt aber ohnehin nicht übernommen wird, war das vielleicht sogar besser so.

