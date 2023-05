Diablo 4: Kein Scherz – Lilith moderiert jeden Abend die Tagesschau an und keiner hat’s gemerkt

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Urbschat-Mingues’ Stimme kennt ihr unter anderem vom weiblichen Mönch in Diablo 3 und Niobe in den Matrix-Filmen. Wichtiger aber noch: seit 2014 kommt ihre Stimme jeden Abend im Fernsehen mit dem berühmten Satz: „Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.“

Wer spricht Lilith? Im Original spricht Jessica Straus die Mutter der Dämonen. Straus hat auch schon Lilith in Darksiders 2 gesprochen und die Amazone in Diablo 2. Die deutsche Stimme von Lilith ist Claudia Urbschat-Mingues.

Insert

You are going to send email to