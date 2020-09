5 Spiele, in deren deutsche Sprachausgabe ich mich verliebt habe

Gut vertonte Charaktere sind ein wichtiger Faktor für die Immersion eines Spiels, also dafür, wie gut man in sie eintauchen kann. Für MeinMMO-Autor Benedict Grothaus ist das enorm wichtig für den vollen Spielgenuss, weswegen er meist in Originalvertonung spielt, weil das authentischer klingt. Fünf Spiele jedoch hat er in der deutschen Übersetzung trotzdem richtig ins Herz geschlossen.

Warum ist Vertonung so wichtig? Wenn Charaktere mit mir sprechen, will ich, dass sie natürlich klingen. So, als würden sie tatsächlich mit mir sprechen und als würden sie mir gerade von ihren Sorgen und ihrem Leben berichten.

Für mich ist das eine der größten Bedingungen, um wirklich tief in ein Spiel eintauchen zu können, besonders bei Rollenspielen, aber auch bei anderen Genres. Dazu muss man die jeweiligen Sprachen aber auch verstehen können.

Da ich fließend Englisch spreche und viele Games eben aus englischsprachigen Spieleschmieden kommen oder im Original Englisch vertont sind, zocke ich meist auch auf Englisch. Es gibt aber ein paar Perlen, die auf Deutsch einfach so gut sind, dass ich die englische Version nicht brauche.

WoW habe ich lange Zeit auf Deutsch gespielt. Jaina und Thrall gehören zu den Charakteren mit der besten deutschen Stimme.

Was sind das für Spiele und wie hast du sie ausgesucht? Bei meiner Liste handelt es sich um Mutliplayer-Games und MMOs, die ich selbst lange Zeit, teilweise über viele Jahre hinweg, gespielt habe oder immer noch aktiv spiele.

Ausgesucht sind sie nach persönlicher Präferenz, es ist also keine abgeschlossene oder sortierte Liste. Alle Spiele haben aber gemein, dass sie standardmäßig auf Deutsch installiert wurden und ich die Sprache nur unter bestimmten Umständen umstelle. In den meisten Fällen haben mich die Games schon so in den Bann gezogen, dass ich keinen Original-Ton mehr brauchte.

Overwatch

Was ist Overwatch? Der Helden-Shooter von Blizzard ist bereits seit 2016 auf dem Markt und hat damals für ziemlich großen Hype gesorgt. Der ist über die Jahre zwar abgeflacht, das Spiel selbst hat aber immer noch viele treue Spieler.

Aktuell arbeiten die Entwickler an einer Art Nachfolger: Overwatch 2 soll bessere Grafik und exklusive Spielmodi bringen, sonst aber mit dem ursprünglichen Spiel kompatibel sein. Selbst Kosmetika sollen übernommen werden können.

Helden wie Mercy klingen auf Deutsch viel besser, finde ich.

Warum ist die deutsche Sprachausgabe so gut? Das Kern-Feature von Overwatch sind die unterschiedlichen Helden, die zum größten Teil aus realen Ländern auf der Erde kommen, wie Deutschland, Japan oder Australien.

Sie sind vielfältig und stehen für Diversität, die sich auch in der Sprache niederschlägt. Für mich sind an dieser Stelle der Schwabe Reinhardt, die Schweizerin Mercy und der Niederländer Sigma der Grund, warum Overwatch so überwältigend gut klingt.

Reinhardt und Mercy haben auf Englisch einfach nur einen „deutschen Akzent“. Im Deutschen aber sprechen sie tatsächlich Schwäbisch und Schweizerisch bzw. Deutsch mit einem Schweizer Akzent. Gleiches gilt für Sigma. Ein Beispiel für meine liebsten Sprachzeilen aus Overwatch:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Heilig’s Blechle!

Allein diese Helden lassen mich Overwatch liebend gerne auf Deutsch spielen, wobei sämtliche Helden erstklassige deutsche Synchronsprecher haben, teilweise bekannte Größen, wie etwa:

Soldier 76 – Martin Keßler, die deutsche Synchronstimme von Nicolas Cage und Vin Diesel

Torbjörn – Stefan Gossler, bekannt als die Stimme von Jackie Chan

Junkrat – Manuel Straube, bekannt als Stimme von Stewie aus Family Guy und Martin Freeman (Bilbo Beutlin) in den Hobbit-Filmen

Sombra – Lara Trautmann, besser bekannt als Lara Loft

Overwatch: Weil Brigitte angeblich zu stark ist, kriegt ihre Sprecherin den Frust ab

Auf Englisch sind zwar einige der Heimat-Sprachen der Helden besser (etwa Koreanisch bei D.Va oder Chinesisch bei Mei), aber in die deutschen Stimmen habe ich mich einfach schon vor 4 Jahren verliebt. Selbst kompetitiv spiele ich hier auf Deutsch.

World of Warcraft

Was ist WoW? Das bis heute größte und eines der beliebtesten MMORPG der Welt ist seit mittlerweile knapp 16 Jahren auf dem Markt. World of Warcraft fand natürlich auch in unseren Top 15 der besten MMOs und MMORPGs seinen Platz.

Der ewige Konflikt zwischen Horde und Allianz liegt dem Spiel zugrunde. Das Spiel bietet mit Dungeons und Raids beliebte PvE-Inhalte und mit Arenen und Schlachtfeldern Abwechslung für die PvP-Fans.

In etlichen Erweiterungen wird die Story immer wieder mit verschiedenen Themen weitergesponnen. Die neuste Erweiterung ist Shadowlands, das am 27. Oktober 2020 erscheint.

Der erste Raid von Shadowlands, Schloss Nathria. Ich bin gespannt, wie die Bosse auf Deutsch klingen werden.

Warum ist die deutsche Sprachausgabe so gut? Wie bei Overwatch, ist es bei World of Warcraft die Liebe zum Detail, in die ich mich verliebt habe. Die Charaktere klingen natürlich und selbst die Eigenheiten der verschiedenen Völker wurden bei der Übersetzung übernommen:

Blutelfen klingen immer ein wenig arrogant

Nachtelfen klingen immer ein wenig sanft und verschlafen

bei den Goblins kommt die Geldgier hervorragend zur Geltung

Gnome drücken mit ihren Stimmen ihre fast schon kindliche Neugier und ihren Wissensdurst aus

Besonders in Battle for Azeroth schlägt sich das nieder. Das neue Volk der Kul Tiraner hat einen astreinen Hamburger-Dialekt auf der Zunge und das passt einfach super zur Hafenstadt. Außerdem schafft es Blizzard, mir mit den deutschen Cinematics und Kurzfilmen immer wieder einen Schauer über den Rücken zu jagen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Mittlerweile spiele ich zwar auf Englisch, das liegt aber an einem Bug in der (fehlenden) Sprachausgabe in Legion sowie an einigen Addons, ohne die ich mittlerweile nicht mehr spielen will und die teilweise einen englischen Client benötigen.

Remnant: From the Ashes

Was ist Remnant? Der Überraschungs-Hit aus dem Jahr 2019 vermischt eine postapokalyptische Szenerie wie aus Fallout mit dem harten Action-Gameplay von Dark Souls und Bloodborne – Nur mit Knarren. Die Erde wird von der „Saat“ bedroht, baumartigen Wesen, die alles zum Stillstand bringen wollen, und Spieler sollen das verhindern.

Mit einem Angebot von Epic, Remnant kostenlos zu bekommen, boomte das Spiel im Sommer 2020 erneut. Kurz darauf erschien die zweite und letzte Erweiterung Subject 2923.

Der alte Matschzahn hat viel zu erzählen und klingt dabei wie ein netter, alter Opa.

Warum ist die deutsche Sprachausgabe so gut? In Remnant sind es nicht unbedingt die Details wie Dialekte, die Deutsch für mich so gut machen, sondern wie gut die Stimmen selbst zu den Charakteren passen.

Jeder Charakter ist einzeln vertont und es gibt keine „Standard-Voicelines“ oder etwas, was sich alle Händler teilen. Wenn etwas in der Welt passiert, das meistens der Spieler zu verantworten hat, reagieren die NPCs darauf und reden mit mir darüber. Und das immer auf die eigene Art und Weise: McCabe ist von allem genervt, was ich so tue, Reggie ist unverschämt gut drauf und Whispers spricht gar nicht, sondern ist stumm und schreibt alles auf eine kleine Schiefertafel. Hier ein kleiner Ausschnitt aus den Stimmen auf Station 13, etwa ab Minute 9:07:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Selbst der eigene Charakter ist teilweise vertont und es stehen für Männer und Frauen verschiedene Stimm-Optionen zur Auswahl. Da kommen dann wilde Schreie wie „Lade nach!“ oder „Brauche Deckung!“ im hitzigen Gefecht, was zum einen die Immersion stärkt und zum anderen den Mitspielern dabei hilft, zu wissen, was man gerade so tut.

Die Sprachausgabe ist mit einer der Gründe, warum ich ab und an vielleicht etwas zu lange Remnant zocke.

Remnant ist gerade das ideale Spiel, wenn ihr eure Freunde anschreien wollt

League of Legends

Was ist LoL? Eines der erfolgreichsten MOBAs ist League of Legends, das regelmäßig Millionen Spieler und zu den großen E-Sports-Events zehntausende Zuschauer anlockt. Ihr spielt einen der vielen Champions in einem Team aus 5 Spielern und versucht, das Hauptgebäude des gegnerischen Teams zu zerstören. Dabei kommen immer neue spielbare Charaktere ins Spiel.

Aktuell laufen die Qualifizierungen für die Weltmeisterschaft, das größte Spektakel in LoL. Der wohl bekannteste Spieler der Welt, Faker, hat mit seinem Team kürzlich die Qualifikation verbockt.

Warum ist die deutsche Sprachausgabe so gut? Wie bei Remnant hat auch League of Legends voll vertonte Charaktere. Jeder hat seine eigene Art, die selbst auf Deutsch gut rüberkommt. Das Beste allerdings sind die Interaktionen zwischen den Charakteren.

Etliche Champions, wie etwa Vi und Caitlyn, interagieren sprachlich miteinander, indem sie sich gegenseitig aufziehen. Solche Wortwitze sind selbst auf Deutsch hervorragend übersetzt und es geht nichts von der Qualität verloren. Eine besonders gute deutsche Synchro hat auch etwa der Champion Jhin bekommen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Einziges Manko: Es gibt nur wenige solcher kontextuellen Sprachzeilen, das meiste sind zufällig ausgewählte Bestätigungen und Sätze. Außerdem bleibt im Gefecht meist nicht die Zeit, die Sprachausgabe wirklich zu schätzen.

Hearthstone

Was ist Hearthstone? Das Kartenspiel von Blizzard erschien im März 2014 und wurde schnell zum Hit, insbesondere als kurz später folgende Mobile-Version. Ein Grund dafür dürfte sein, dass eine schnelle Runde locker in unter 20 Minuten und „mal eben zwischendurch“ gespielt werden kann.

5 kostenlose Mobile-Games, die komplett ohne dreistes Pay-to-Win auskommen

Grob lässt es sich mit dem berühmten Sammelkartenspiel Magic: The Gathering vergleichen, zumindest was das Prinzip von Decks angeht, verfügt aber über vollständig andere Systeme und Mechaniken.

Hearthstone wird stetig mit neuen Sets und Events erweitert, darunter Solo-Abenteuer, die spannende und lustige Geschichten erzählen. Aktuell ist ein neues Belohnungs-System in Planung.

Warum ist die deutsche Sprachausgabe so gut? Hearthstone profitiert ein wenig von der erstklassigen Sprachausgabe von World of Warcraft, weil viele Synchronsprecher mehrere Rollen sprechen: für ikonische NPCs in WoW und für deren und teilweise weitere Karten in Hearthstone. Ein Beispiel ist Harrison Jones, der von Wolfgang Pampel gesprochen wird, der deutschen Stimme von Harrison Ford (Indiana Jones).

Das ist ein nettes Detail für Spieler von WoW, wenn sie ihren Liebling dort wiedererkennen. Dazu kommen Trailer und Cinematics, in deren deutsche Übersetzung und Sprachausgabe offenbar viel Mühe geflossen ist:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Das Beste an Hearthstone ist jedoch vermutlich der Gastwirt, der so ziemlich alles kommentiert, immer einen tollen Spruch auf Lager hat und der auch auf Deutsch wie der nette Kerl hinter dem Tresen klingt, der euch beim Bierzapfen noch nebenbei erklärt, wie man eigentlich richtig glücklich wird.