Im neuen Remnant-DLC fühlte ich mich richtig dumm – Und das war großartig!

Remnant: From the Ashes bekommt heute seinen zweiten und letzten DLC: Subject 2923. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus konnte den neuen Inhalt bereits vorab testen und hat sich an den knackigen Rätseln dort ganz schön schwer getan. Die Rätsel sind aber nicht die einzigen Änderungen.

Was ist Subject 2923? Der zweite DLC bringt die Story von Remnant: From the Ashes zu einem Ende. Ihr geht dem Ursprung der Saat auf den Grund und versucht, sie ein für alle Mal zu besiegen.

Dabei verirrt ihr euch allerdings in eine andere Welt: Reisum, die Welt der Urikki – Das sind sehr menschenähnliche Rattenwesen, die in nordisch angehauchten Hütten und Dörfern leben und auf Menschen nicht immer gut zu sprechen sind.

Subject 2923 ist ab sofort als DLC verfügbar für PS4, Xbox One und PC – dort im Epic Store oder auf Steam. Wer sich in den letzten 7 Tagen Remnant kostenlos geholt hat, benötigt nur noch den neuen DLC zum Spielen für 9,99 €. Den Trailer zum DLC haben wir hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Hinweis: Der Artikel behandelt Inhalte zum neuen DLC Subject 2923. Ich habe mich bemüht, ihn weitestgehend spoilerfrei zu halten, aber einige Information und Einblicke in Details und Features gibt es dennoch.

Bockschwere Rätsel? Naja, zumindest für mich …

Das macht der DLC richtig gut: Fangen wir direkt mit einem meiner Highlights an. Bei meinen ersten Schritten durch die neue Kampagne habe ich mich ziemlich dämlich angestellt und saß gut eine oder zwei Stunden an einem Rätsel.

Das befindet sich bereits im zweiten Gebiet des DLC, einer verlassenen Forschungsanlage. Dort gilt es, den Code zu einem Lagerraum zu knacken. Der Code selbst ist eigentlich völlig offensichtlich, wenn man denn weiß, wie er zu lösen ist:

Alles, was man zum Knacken braucht, steht im Prinzip schon hier. Der einzige Hinweis, den man dazu bekommt, ist die Zahl 5. Geschätzte zwei Stunden sowie allerlei Recherche im Internet über Kryptographie und Mathematik hat es mich gekostet, um das Rätsel zu lösen.

Das Rätsel ist nicht notwendig für das Weiterkommen im Spiel. Dahinter verbirgt sich nur eine (zugegebenermaßen ziemlich coole) Waffe. Trotzdem hat mich der Ehrgeiz gepackt, es lösen zu wollen.

Die Lösung war eigentlich sogar recht leicht und ich fühlte mich danach ziemlich dämlich. An dem Punkt wurde mir allerdings klar, wie wundervoll es ist, dass ich mich durch ein Spiel so dumm fühle und mich trotzdem wie ein Schneekönig freue, dass ich an meine Belohnung komme.

Diese Rätsel und Extras sind allerdings nicht das Einzige, was mich an Subject 2923 so gefesselt hat. Die ganze Optik, die Welt und auch die neuen Gegner haben mich stundenlang beschäftigt.

Subject 2923: Bloodborne trifft Warhammer

Wie sieht der DLC aus? Wenn das Grundspiel mit Dark Souls verglichen wird, schlägt Subject 2923 definitiv in die Kerbe von Bloodborne. Es ist ähnlich hart und von der Optik und der Umgebung her erinnert es stark an die düstere, englische Welt.

Das fängt allein schon damit an, dass die ersten Gebiete ein düsterer Wald, gefolgt von einer Einrichtung mit Patienten sind. Für jeden, der Bloodorne gerne gespielt hat, werden sich hier vertraute Gefühle einstellen.

Dazu kommen etliche Gegner, die sich wohl an Warhammer inspiriert haben – etwas, das ich persönlich sehr gut finde. Die Urikki erinnern an Skaven, einige der etwas widerwärtigeren Gegner an Chaos-Anhänger. Man könnte sagen:

Remnant: From the Ashes ist wie Dark Souls trifft Fallout

Subject 2923 ist wie Bloodborne trifft Warhammer

Remnant schickt euch im neuen Riesen-DLC auf den Planet der Ratten

Die Rattenmenschen erscheinen dabei im Übrigen erstaunlich menschlich, zugleich aber auch wie widerliche Monster. Das sorgt für eine angenehm unangenehme, beklemmende Stimmung – etwas, was wirklich gut zum Stil des Spiels passt.

Eine Art Taverne der Rattenmenschen.

Hier werden gleich drei Süppchen gekocht.

Ein Laden mit Handwerkswaren – Ganz normal.

Werkzeuge – Offenbar ein Gerber.

Sogar eine Art Kirche haben die Ratten.

Eine Schule – Auf dem Lehrplan steht offenbar Anatomie.

Eine Seherin samt ihrer Kinder, wirkt etwas befremdlich, spricht aber fließend unsere Sprache.

Eine Art Langschiff wie von den Wikingern.

Der düstere Wald ist der Anfang des DLC – Hat was von Bloodborne.

Zweiköpfige Ratten, Ninja-Ratten, Rattenmagier und mehr

Welche Features gibt es noch? Die coolen Rätsel sind eigentlich noch die kleinste Neuerung und mehr ein Detail als ein tatsächlicher Inhalt. Mit Subject 2923 kommt nämlich folgendes ins Spiel:

2 neue Zonen

6-8 neue Quests, die zum Teil mit den Rätseln zu tun haben

6 neue Bosse

jeweils 4 neue Basis- und Boss-Waffen sowie 4 neue Mods

2 neue Rüstungs-Sets

21 neue Schmuckstücke

und 3 neue Verbrauchsgegenstände

Bei den Bossen und Quests gibt es übrigens sehr coole neue Kreaturen zu entdecken. Einige meiner Lieblings-Charaktere waren eine Ninja-Ratte, ein Krieger, der auf einem riesigen Nacktmull reitet und eine fette, zweiköpfige Ratte, die gleichzeitig mit mir verhandeln und mich töten will. Hier einige Eindrücke aus dem Test:

Der Rattenmagier-Boss hat mich mehrmals auf die Bretter geschickt.

Die Ninja-Ratte Tian, der Attentäter.

Eine der neuen Waffen, ein Fusionsgewehr.

Sebum spricht oft mit sich selbst.

Einer der neuen Effekte lässt den Screen einfrieren.

Eines der Rätsel, die ich nicht lösen konnte.

Eine Kriegerratte auf Riesennacktmull – Warum auch nicht?

Wie lange unterhalten die Inhalte? Wie ich neulich bereits geschrieben habe, fällt es mir gerne etwas schwer, mit Remnant aufzuhören. Darum habe ich bereits beim Test die Kampagne durchgespielt, zumindest einmal auf normaler Schwierigkeit.

Das hat bei mir ziemlich genau 8 Stunden gedauert und ich habe währenddessen relativ viele Geheimnisse und Rätsel entdeckt und gelöst. Da die Welt aber zufällig generiert ist, habe ich nur etwa die Hälfte der neuen Inhalte gesehen, vermutlich sogar etwas weniger.

Ich schätze die Spielzeit deswegen auf grob 20 Stunden, wenn ihr sämtliche neuen Waffen, Ausrüstungen und Extras finden wollt. Dazu eignet sich besonders der Abenteuer-Modus, mit dem ihr gezielt Ausrüstung farmen könnt. Je nach Schwierigkeitsgrad und Skill können das auch 30 oder mehr Stunden werden.

Dazu kommt, dass sämtliche neue Gegner im Überlebensmodus aus dem „Swamps of Corsus“-DLC verfügbar sind. Der bekommt also ebenfalls noch etwas Wiederspielwert dazu, benötigt allerdings auch den ersten DLC.

Lohnt sich der DLC Subject 2923? Aus meiner Sicht absolut. Die Story kommt mit Subject 2923 zu einem coolen Abschluss und lohnt sich besonders dann, wenn man das Hauptspiel schon durchgespielt hat. Ich empfehle übrigens auch dringend, das vorher zu tun.

Die neuen Items, die ich bisher gefunden habe, sind allesamt wirklich gut und spielen sich einzigartig. Wer neue Builds und Spielweisen ausprobieren will, bekommt hier etliche Spielzeuge an die Hand, mit denen er sich austoben kann.

Mit dieser neuen Rüstung und den neuen Waffen spiele ich mittlerweile gerne – ein sehr aggressiver Build, der sich um Drachenherzen herum aufbaut.

Dabei habe ich bisher keine Stelle entdecken können, die zu schwer wäre. Die Schwierigkeit eignet sich gut für Anfänger und Fortgeschrittene und lässt sich über die verschiedenen Schwierigkeitsgrade ohnehin zusätzlich steuern. Wer jedoch noch etwas Starthilfe braucht oder erst mit dem Angebot bei Epic angefangen hat, Remnant zu spielen, der findet hier einige nützliche Tipps für den Einstieg in Remnant: From the Ashes.