Ich habe ein neues Koop-Spiel auf Steam vor Release gezockt und meinen ganzen freien Tag damit verschwendet

Remnant 2 erscheint am 25. Juli für PC (Steam, Epic), PS5 und Xbox Series X|S. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus durfte das gesamte Spiel schon vorab zocken und ist begeistert. Ungeplant knobelte er stundenlang an Rätseln und plötzlich war ein ganzer Tag vorbei.

Was haben Diablo, Call of Duty und Dark Souls gemeinsam? Nichts, aber Remnant verbindet trotzdem irgendwie alle drei Spiele. Also, zumindest so etwas. Das Action-Rollenspiel ist im Herzen ein Soulslike. Harte Bosse, Builds und Loot, eigentlich alles wie in Dark Souls.

Dazu kommen aber ein interessanter Grind mit Crafting und Klassen für neue Möglichkeiten sowie Schusswaffen. Richtig gehört: Remnant verpasst dem angestaubten Genre einen interessanten Twist, indem Gewehre, Armbrüste und Pistolen zum Standard-Repertoire werden.

Ich habe schon den ersten Teil, Remnant: From the Ashes, damals so lange gezockt, dass ich fast die Arbeit verschlafen hätte. Jetzt haben die Macher Gunfire Games einen Nachfolger gemacht, den ich schon vorab im Review Build spielen durfte.

Mit den Erwartungen eines angenehmen Action-Games für zwischendurch ging ich rein. Begeistert von der Story, den Waffen und den Charakteren komme ich nach knapp 30 Stunden jetzt aus dem Test. Davon allein 15 Stunden an meinem freien Tag, um die Story zu beenden. Das Spiel trifft gerade genau den richtigen Nerv.

Als Scharfschütze gegen fiese Bosse

Was jetzt sicherlich die meisten von euch jetzt wissen wollen, ist: Wie genau funktioniert das, ein Dark Souls mit Knarren? Die kurze Antwort ist: ausgesprochen gut. In Third-Person, also „über die Schulter“, steuert ihr die meiste Zeit.

Habt ihr ein Gewehr mit Zielfernrohr, geht’s auch mal in die Ego-Perspektive. Das heißt aber nicht, dass ihr gemütlich hinten stehenbleiben könnt, um die Gegner aus sicherer Entfernung abzuknallen. Kämpfe laufen meistens so ab:

Gegner sichten und planen: 3 gezielte Schüsse, um die Gruppe auszuschalten erster Schuss sitzt, Gegner bemerken das, stürmen auf mich zu irgendwer schleicht sich von hinten an und zieht mir eins über schnell Waffe wechseln und mit der Pistole wehren, während der wütende Mob gerade ankommt Panik, durch die Gegend rollen, nachladen, blind mit der Nahkampf-Waffe um mich stochern und versuchen, zu überleben Heilen und zurück zu Schritt 1

Abgesehen von Bosskämpfen fasst das die ersten Stunden in Remnant 2 erstaunlich gut zusammen. Denn die Bosse sind tatsächlich eine ziemlich harte Nummer. Wie man es sich von einem Soulslike wünscht, braucht man normalerweise viele Versuche, bis man siegt.

Das liegt vor allem daran, dass man erst einmal die „Attack Patterns“ lernen muss, also: wie kündigt der Boss welchen Angriff an und wie weiche ich dem aus? Ist das mal drin, hat man eine Chance. Unterschied zu Dark Souls: nicht jeder Schlag ist ein Oneshot. Zumindest nicht auf dem zweiten von insgesamt 4 Schwierigkeitsgraden.

Koop ist ein Segen, außer für die Story

Remnant 2 lässt sich vollständig im Koop mit Freunden spielen. Mein Freund hier war Kollege Maik Schneider, der allerdings nach dem ersten Kapitel der Story keine Lust mehr hatte. Das ist zum einen schade, zum anderen gut, denn:

zusammen hat das Spiel richtig viel Spaß gemacht, für Lacher und gemeinsames Verzweifeln gesorgt

dafür hat die Story etwas gelitten, weil Maik meine Entscheidungen nicht sehen oder davon profitieren konnte

Überhaupt haben wir uns teilweise mehr unterhalten, als den wirklich gut gestalteten NPCs zuzuhören, was ich erst solo wirklich wertschätzen konnte. Es gibt ziemlich abgedrehte und interessante Charaktere, mit denen man sprechen und für die man Aufgaben erledigen kann.

Insgesamt gibt es 6 Welten in Remnant 2, die Erde eingerechnet, und jede hat unterschiedliche Gegner, Bosse, Dungeons und NPCs. Je nachdem, wie man sich entscheidet und reagiert, gibt es hier sogar unterschiedliche Belohnungen und Enden. So habe ich etwa versehentlich eine ganze Spezies ausgelöscht und ihre Heimatwelt zerstört. Ups …

Mein Hund „Hund“ ist der beste Partner

Was mich am meisten überrascht hat, sind die neuen Klassen, oder „Archetypen.“ Schon in Remnant: From the Ashes gab es verschiedene Archetypen, die aber wenig Auswirkungen hatten. Im Prinzip war das wie in Dark Souls: dein Starter-Build, den du am Ende immer noch anpassen kannst.

In Remnant 2 haben die Klassen aber eigene Fähigkeiten, passive Skills und sogar Attribute, die sie automatisch leveln. Ab einer bestimmten Stufe lassen sich Archetypen kombinieren und so einzigartige Kombinationen schaffen.

Die Klasse hat damit eine viel größere Auswirkung, als ich erst dachte. Für mich fiel die Wahl auf den „Helfer“, der als Unterstützer bezeichnet wird und einen Hund als Begleiter bei sich hat. Um diese Idee baut sich der ganze Spielstil auf:

ich buffe meinen Hund, mich selbst und Freunde mit Schaden oder Geschwindigkeit, kann sogar heilen

mein Hund greift Gegner an oder schützt mich

durch besondere Fähigkeiten kann ich meinen Hund „ausbilden“, sodass er Gegner verspottet, Freunde heilen oder den Schaden verstärken kann

Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, meinem Begleiter einen Namen zu geben, weswegen er bis zum Ende schlicht Hund hieß. Aber: man kann den Hund streicheln!

Andere Klassen, wie Jäger oder Revolverheld, sind eher auf den „ins Gesicht“-Schaden ausgelegt. Vor allem im Koop mit verschiedenen Klassen ist das eine tolle Ergänzung für den Spielstil, der Games wie Dark Souls und Bloodborne fehlt.

Story hui! Endgame … ist auch da

Die größte Stärke von Remnant 2 bisher ist die Story. Ich will nichts spoilern, aber grundlegend geht es darum, zu erfahren, wie man die „Saat“ aufhalten kann. Das ist so eine Art Space-Parasit, der alle möglichen Welten befällt und vernichtet. Ein bisschen wie Tyraniden aus Warhammer.

Um das zu verhindern, reise ich durch Welten, helfe den Bewohnern dort und suche nach einem Weg, die Saat endgültig zu zerstören. Wie das ausgeht, ist … überraschend. Zockt selbst, ich habe nur etwa 20 Stunden gebraucht.

Das ist allerdings auch die größte Schwäche, wie ich finde. Nach diesen 20 Stunden und noch ein paar weiteren für die ziemlich coolen Rätsel, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu tun.

Das Endgame sieht vor, den „Abenteuermodus“ zu spielen. Das sind zufällig ausgewürfelte Welten mit neuen Aufgaben, Bossen und Belohnungen. Auch die Kampagne wird jedes Mal zufällig ausgewürfelt. Ist zwar cool, aber ob es zu mehr als 2 Durchgängen reicht, kann ich nicht sagen.

Zumindest das Herumspielen mit verschiedenen Klassen oder Builds bauen für die höchste Schwierigkeit, neue Waffen ausprobieren und alle Rätsel lösen, treibt mich bisher noch an. Was ich danach noch in Remnant 2 tun soll, weiß ich nicht so recht.

Dazu kamen einige technische Probleme, von denen die Kollegen mehr erzählt haben, als mir aufgefallen wäre, vor allem FPS-Drops und Ruckler.

Trotzdem gefällt mir das Spiel außerordentlich gut. Vor allem, um Abends einfach 2–3 Stunden mit Freunden ein wenig Action zu haben, ist das Spiel ideal. Sobald man zu müde oder frustriert für den aktuellen Boss ist, macht man eben morgen weiter.

Remnant 2 erscheint am 25. Juli für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, allerdings ohne Crossplay, soweit mir mitgeteilt wurde. Wer die teurere Ultimate Edition vorbestellt, hat sogar Early Access ab dem 21. Juli. Die nächsten Wochen werden ziemlich eng, was gute, neue Spiele angeht:

