Remnant 2: Neuer Koop-Shooter auf Steam, PS5 & Xbox ist genau das richtige Spiel, wenn ihr eine Pause von Diablo 4 braucht

Am 25. Juli erscheint Remnant 2 für PC (Steam, Epic), PS5 und Xbox Series X|S. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat das Spiel schon angezockt und rät: wenn bei Diablo 4 für euch gerade die Luft raus ist, kann Remnant 2 diese Lücke zeitweise sehr gut füllen.

Was ist das für ein Spiel?

Remnant 2 ist der Nachfolger von Remnant: From the Ashes und ein Soulslike mit harten Bossen, Klassen und Skills.

Die Besonderheit des Spiels ist aber, dass ihr als Kern-Feature Schusswaffen statt Schwertern und Co. benutzt.

Typisch fürs Genre gibt es eine kurze Kampagne mit Story, die ihr an allen Ecken weiter verfolgen könnt und so viele Geheimnisse, dass selbst die Entwickler nicht alle kennen.

Was hat das mit Diablo 4 zu tun? Die Spieler von Diablo 4 klagen gerade über eine Art Dürre. Nach dem starken Release ist jetzt endlich Season 1 gestartet, hat aber schon im Vorfeld für Ernüchterung gesorgt.

Blizzard hat mit harten Nerfs den Spielspaß gedämpft und auch die neuen Features aus der Season begeistern nicht jeden. Einige Spieler sagen: sie warten jetzt lieber erst einmal, bis Buffs kommen oder sogar auf die nächste Season.

Völlig legitim, selbst die Entwickler sagen: wenn ihr keine Lust mehr habt, macht eine Pause von Diablo 4 und spielt was Anderes. Remnant 2 ist genau das Spiel, das ihr in solchen Pausen spielen solltet, wenn ihr einen ähnlichen Kick sucht.

Lohnt sich Remnant? Das beantworten wir im Video:

Remnant 2 ist wie Diablo mit Knarren … oder so ähnlich

Was haben die Spiele gemeinsam? Anders als die meisten Soulslikes baut Remnant zusätzlich auf ein echtes Klassen- und Build-System auf. Ihr verteilt nicht einfach nur Punkte auf Attribute, sondern sucht euch einen „Archetypen“ aus, der eure Fähigkeiten bestimmt.

Zu Beginn habt ihr 4 Archetypen zur Auswahl (5 mit dem Revolverhelden als Vorbesteller-Bonus) und könnt noch weitere, geheime Klassen freischalten. Später dürft ihr sogar 2 Archetypen gleichzeitig wählen, um so Kombinationen zu spielen. Konkret haben Diablo und Remnant gemeinsam:

beide Spiele bauen auf Loot auf, den ihr euch beim Spielen verdienen könnt

Mods (in Remnant 2) oder Aspekte (in Diablo 4) gewähren euch neue Fähigkeiten oder verändern sie, sodass ihr neue Builds bauen könnt

ihr könnt alleine oder im Koop spielen

es gibt eine Kampagne sowie ein Endgame mit zufällig erstellten Inhalten, die ihr immer wiederholen könnt, um nach Items oder EP zu grinden

4 Schwierigkeits-Stufen bieten unterschiedliche Herausforderungen

es gibt einen Hardcore-Modus für die Verrückten unter euch

Sogar die düstere, bedrückende Stimmung ist in beiden Spielen ähnlich. Wer auf triste, aber abwechslungsreiche Gebiete steht, ist bei beiden Spielen gut aufgehoben. Außerdem gibt es in beiden Spielen harte Bosse, an denen ihr euch messen könnt und die ihr zuweilen besiegen müsst, um weiter im Spiel voranzukommen.

Ihr findet einen ausführlichen Test zu Remnant 2 bei den Kollegen auf der GameStar.

Was ist anders? Der größte Unterschied ist offensichtlich das Gameplay. Diablo 4 ist ein Action-RPG, Remnant 2 spielt sich eher wie ein 3rd-Person-Shooter. Zwar setzen beide Spiele auf Action, aber Steuerung und Perspektive sind entsprechend anders.

Generell ist Remnant 2 etwas „härter“ als Diablo 4 und richtet sich eher an Spieler mit höherer Frust-Toleranz, wie es Soulslikes gerne tun. Diablo eignet sich besser für Casuals.

Dazu verzichtet Remnant 2 nach aktuellen Informationen auf ein Season-System. Stattdessen bietet es DLCs für mehr Story und anderen Erweiterung in Zukunft. So lief’s schon beim ersten Teil. Ihr müsst also nicht ständig neue Charaktere anfangen.

Remnant 2 passt ideal in die „Tiefphasen“ von Diablo 4

Für mich kam Remnant sehr gelegen, vor allem, da ich das Spiel direkt vor dem Start von Season 1 in Diablo 4 noch testen durfte. Da habe ich gerade eine kleine Pause vom ARPG gemacht und konnte mich voll dem Koop-Shooter widmen.

Da ich schon Remnant 1 so gerne gezockt habe, dass ich fast die Arbeit verschlafen habe, bin ich entsprechend begeistert vom zweiten Teil. Bei mir hat das Spiel aber auch überraschenderweise genau die gleichen Knöpfe gedrückt wie Diablo 4.

Kann ich vorbehaltlos als Klasse empfehlen: den Helfer mit seinem Begleithund:

Loot, Action, Story-Bosse und vor allem Koop haben mir schnell ein paar Dutzend Stunden aufs Spielkonto gebracht. Kurz nach der Kampagne war zwar auch hier die Luft erst einmal raus, dafür war die Freude an Diablo 4 wieder da.

Ich finde, man kann die beiden Spiele ideal nebeneinander zocken, zumindest, solange man zumindest Lust auf eines von beiden hat. Wenn man dann später wiederkommt, kann man wieder Neues erkunden.

