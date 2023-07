Remnant 2: Neues Koop-Spiel auf Steam hat so viele Geheimnisse, dass selbst die Entwickler nicht alle kennen

Remnant 2 ist der direkte Nachfolger zum Souls-Shooter Remnant: From the Ashes. Er verschlägt euch erneut in eine düstere Version unserer Erde, die nach den Ges...

Remnant 2 erscheint offiziell am 25. Juli für PC, PS5 und Xbox Series X|S. In den kommenden Wochen kommen allerdings etliche Neuheiten, die sich lohnen:

Die Geheimnisse sollen dafür sorgen, dass ihr auch nach der Story noch genug zu tun habt, um das Spiel zu erkunden: „Remnant 2 hat Geheimnisse in Geheimnissen in Geheimnissen.“

Einige davon sind nur oberflächlich versteckt, die Lösung findet sich dann etwa in der unmittelbaren Umgebung. Für andere müsst ihr „um die Ecke“ denken und wieder andere sind so versteckt, dass ihr erst andere Rätsel lösen müsst, um sie überhaupt zu finden.

Was hat es mit den Geheimnissen auf sich? Ähnlich wie in den Soulsborne-Spielen, steckt Remnant 2 voller Geheimnisse. Ihr könnt versteckte Kisten und Quest entdecken, Items finden und teilweise neue Teilgebiete freischalten.

