In Remnant II könnt ihr zum Vampir werden und eure Mitspieler fressen

Keine Lust auf nervige Mitspieler? In Remnant 2 könnt ihr eure Kollegen wie ein Vampir fressen – und werdet dabei mit einer mächtigen Kraft belohnt.

In Remnant 2 gibt es jede Menge zu entdecken und nicht alle Belohnungen sind offensichtlich. Immerhin erklärt das Spiel nicht alles und viele Dinge erlebt man nur, indem man einfach die Welt erkundet und sich auf das einlässt, was gerade auf dem Bildschirm abgeht. So ist es auch mit einer „Vampir-Fähigkeit“, die ihr während eines besonderen Events habt. Das ist nicht nur ziemlich witzig, sondern kommt auch mit einer richtig starken Belohnung daher.

Wie wird man zum Vampir? Um zum „Vampir“ zu werden, müsst ihr auf Losomn unterwegs sein. Mit etwas Glück könnt ihr in der großen Halle von Losomn das Event „The Feast“ („Das Festmahl“) starten. Es beginnt, wenn ihr das Quest-Item „Ravenous Medallion“ („Gefräßiges Medaillon“) vor der korrekten Tür anhebt. In dem Fall bekommt ihr ein großes Festmahl zu sehen und könnt euch am Essen gütlich tun.

Das wiederum verleiht euch allerdings den Debuff „Ravenous“, der langsam aber sicher eure Lebenspunkte reduziert, während von allen Seiten Feinde auf euch einströmen. Es ist ein klassischer Kampf in mehreren Wellen.

Das wahre Geheimnis des Events ist aber eine neue Interaktion, die nur möglich ist, während ihr den Debuff „Ravenous“ habt:

Anstatt euren Mitspielern wie sonst aufzuhelfen, wird der Befehl durch einen anderen Satz ersetzt. Über eurem Kollegen steht nämlich kurz „Eat me!“ anstelle des üblichen „Helfen“-Befehls. Wer hier nicht schnell liest oder einfach mal guckt was passiert, wird dann Zeuge von diesem Vorfall:

Ihr hebt euren Kollegen auf, schaut ihm einen Moment lang in die Augen und und verbeißt euch dann in seinem Hals, um ihm das Blut auszusaugen und ihn anschließend tot auf den Boden fallen zu lassen.

Was bringt das? Als „Belohnung“ für dieses Tat gibt es den Trait „Glutton“. Dieser ist ziemlich mächtig, er erhöht die Verwendungsgeschwindigkeit eurer Relikte um satte 30 %.

Immerhin: Alle beteiligten Spieler bekommen den Trait freigeschaltet, nicht nur der Mörder selbst. Auch der frisch getötete Freund wird mit dem neuen Trait belohnt.

Der einzige Nachteil an dieser Sache ist, dass ihr für den Erhalt dieses Traits zwingend im Multiplayer spielen müsst. Denn nur wenn ihr einen anderen Spieler fresst, wird dieser Trait freigeschaltet. Im Solo-Spiel ist er nicht erhältlich und bleibt euch demnach verwehrt.

Seid ihr in Remnant 2 schon zum „Vampir“ geworden? Wie habt ihr reagiert, als euer Mitspieler euch die Kehle aufgerissen hat?

Remnant 2 galt als Geheimtipp, wurde aber dann zum Mega-Erfolg auf Steam.