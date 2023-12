Die 3 besten Shooter des Jahres 2023

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende und auch Shooter-Fans durften sich in den vergangenen Monaten über einige neue Spiele freuen. MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat für euch einen Blick auf die Shooter geworfen, die 2023 veröffentlicht wurden und die drei besten gekürt.

Wie kommt diese Liste zustande? Ich habe mir alle Shooter angeschaut, die im Jahr 2023 veröffentlicht wurden und eine Auswahl der drei besten anhand verschiedener Faktoren getroffen. Dabei habe ich unter anderem Wert auf den Zustand des Spiels (Performance, Bugs, etc.) sowie die Zufriedenheit der Spieler gelegt.

Warum ist Shooter X nicht dabei? Ganz simpel, weil er meiner Wahrnehmung nach nicht zu den drei besten Shootern des Jahres zählt. Das kann verschiedene Gründe haben. Dazu zählen eine schlechte Performance, haufenweise Bugs oder andere Faktoren, die sich negativ auf den Spielspaß auswirken.

The Finals – Pure Zerstörung und schnelles Movement

Genre: Arena-Shooter | Entwickler: Embark Studios | Plattform: PC, PS5, Xbox Series | Modell: Free-to-Play | Perspektive: First-Person

Ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden und fange direkt mit dem besten Shooter des Jahres an: The Finals.

Der Titel von Embark Studios macht vieles richtig, dazu zählt das Gunplay, das Movement sowie die verschiedenen Fähigkeiten und Gadgets.

Die Auswahl an Waffen ist klein, aber die Gunfights machen dennoch Spaß. Das Movement ist schnell, aber nicht ausufernd.

Es gibt keinen Fallschaden und Gadgets, die vertikales Gameplay ermöglichen, was das Movement sinnvoll erweitert.

Die Gadgets haben Wechselwirkungen. Gadget B kontert Gadget A, Gadget C kontert Gadget B und so weiter.

Die drei Klassen inklusive der verschiedenen Waffen, Fähigkeiten und Gadgets ermöglichen individuelle Builds und Teamzusammenstellungen, um verschiedene Strategien zu spielen

In The Finals könnt ihr eure Zerstörungs-Wut ausleben – Trailer zur Open Beta

Das Alleinstellungsmerkmal von The Finals ist allerdings ganz klar das enorme Ausmaß an Zerstörung, das Spieler auf de Map anrichten könnten.

Ihr könnt nahezu jedes Gebäude einreißen und gezielt Wände oder Böden sprengen, um die Oberhand zu gewinnen. Häufig

Pro Die Zerstörung der Map ist nicht nur innovativ, sondern einzigartig

Free2Play

Die frische Veröffentlichung sorgt für derzeit aktive Spielerschaft

Intuitives, einfaches Gunplay mit gleichbleibenden Rückstoßmustern

Schnelles Movement, das durch Gadgets ergänzt wird

Spieler können individuelle Loadouts erstellen und diese ihrem Spielstil anpassen

Strategische Einsatzmöglichkeiten der Gadgets und Fähigkeiten geben dem Gameplay zusätzliche Tiefe Contra Als Free2Play-Shooter hat The Finals schon kurz nach Release ein Cheater-Problem

SBMM seit dem letzten Update etwas zu strikt

Das Movement kommt vielen Spielern langsamer vor als in der Open-Beta

Nur 4 Maps, wobei es zukünftig mehr werden sollen

Remnant 2

Genre: Koop-Shooter | Entwickler: Gunfire Games | Plattform: PC, PS5, Xbox Series | Modell: Buy-to-Play | Perspektive: Third-Person

Mit Remnant 2 haben wir auch einen PvE-Shooter in der Liste. Der Titel von Gunfire Games kann mit seiner Atmosphäre, dem Welt-Design und dem harten Gameplay überzeugen und ist ein würdiger Nachfolger für den ersten Teil – Remnant: From the Ashes.

Remnant 2 ist kein normaler PvE-Shooter, denn der Third-Person-Titel ist ebenso ein Soulslike und möchte euch dementsprechend mit harten Bosskämpfen zur Weißglut treiben.

Wir haben Remnant 2 angespielt – Lohnt sich das Koop-Spiel?

Ihr könnt aus verschiedenen Klassen – den sogenannten Archetypen – und Eigenschaften die für euch die beste Kombination wählen und mit bis zu 3 Spielern um das Überleben in der düsteren Spielwelt kämpfen.

Ein Highlight von Remnant 2 sind auf jeden Fall die vielen Geheimnisse, die sich in dem Shooter verstecken. So gibt es beispielsweise eine Klasse, die nur durch Datamining gefunden werden konnte.

Pro World Building/ Welt-Design/ Atmosphäre

Jeder Durchlauf ist anders, weil die Reihenfolge randomisiert wird

Schnelles und dynamisches Movement

Herausforderndes Gameplay Contra Erzählung und Dialoge

Probleme mit der Performance – besonders direkt zu Release

Durch den hohen Schwierigkeitsgrad nicht Einsteigerfreundlich

Nahkampfangriffe sind nicht gut umgesetzt

BattleBit Remastered

Genre: PvP-Shooter | Entwickler: SgtOkiDoki | Plattform: PC | Modell: Buy-to-Play | Perspektive: First-Person

BattleBit Remastered ist ein PvP-Shooter, der im Sommer 2023 als das Low-Poly-Battlefield von sich Reden machte. Und das beschreibt auch das Spielprinzip von BattleBit ziemlich treffend.

Ihr wählt eine Klasse und zieht mit bis zu 254 Spielern in eine chaotische Schlacht, wahlweise zu Fuß oder mit verschiedenen Vehikeln. Dazu stehen euch bekannte Waffen wie beispielsweise eine M4 oder eine UMP zur Verfügung.

Battlebit Remastered – Announcement-Trailer

Während die Spielmodi, die Spielerzahlen und das generelle Chaos an Battlefield erinnert, denkt man bei der Darstellung der Spielfiguren eher an LEGO als einen klassischen First-Person-Shooter.

Auch wenn BattleBit nicht aussieht wie ein toller Shooter, setzt es die wichtigsten Aspekte doch hochwertig um. Besonders das Gunplay kann überzeugen. Doch auch die Maps, die Waffenauswahl und die Klassenzusammenstellung runden das Spielerlebnis ab.

Pro Große chaotische Schlacht wie in Battlefield

Gute Performance

Intutives und einfaches Gunplay

Gute Auswahl an Waffen, Maps und Klassen-Gadgets

Einsteigerfreundlich Contra Nur bei Steam verfügbar

Low-Poly-Grafik ist nicht schön

Machen Spieler klagen über eine Anfälligkeit von Motionsickness

Spielerzahlen haben seit dem erfolgreichen Release stark nachgelassen

Honorable Mention: Roboquest

Der Rogulike-Shooter Roboquest hat es ganz knapp nicht in unsere Top-3 geschafft, aber dennoch eine lobende Erwähnung verdient. In Roboquest spielt ihr kurze Level-Instanzen gegen KI und sammelt dabei verschiedene Waffen auf. Wenn euer Charakter im Kampf fällt, müsst ihr einen neuen Run starten und von vorne beginnen.

Sowohl das Movement als auch das Gunplay sind in Roboquest gelungen. Gleiches gilt für den Artstyle und den Soundtrack des Spiels. Roboquest verfolgt ein simples Prinzip und setzt dieses wirklich gut um.

Welche Shooter haben es nicht auf die Liste geschafft?

Im Jahr 2023 gab es auch ein paar Shooter, die es nicht in die Top-3 geschafft haben. Die besagten Shooter haben allesamt Mängel und Kritikpunkte, die einen Platz in unserer Liste verhinderten – auch wenn ein großer Name hinter dem Shooter steckt.

Counter-Strike 2

Der heiß ersehnte Shooter kam mit Problemen. Bugs, Cheater und Glitches trüben den Spielspaß.

Außerdem vermissen Spieler zahlreiche Inhalte, die der Vorgänger CS:GO hatte.

Ein Kritikpunkt ist auch der schlimmer gewordene Peekers-Advantage

Insgesamt sehen die Rezensionen von CS2 auf Steam nicht gut aus.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Escape from Tarkov: Arena

Auch in EFT: Arena trüben Spielfehler den Spaß.

Generell ist Kritik an der Umsetzung des Spiels angebracht – beispielsweise an den vorgefertigten Klassen

Obendrein kann man EFT: Arena kaum als „Release 2023“ zählen. Der Shooter startete erst vor wenigen Tagen die Closed-Beta und gab nur einer geringen Anzahl von Spielern in der ersten Welle Zugriff auf den Titel.

Payday 3

Payday 3 wirkt wie ein Rückschritt im Vergleich zum Vorgänger und musste zum Release ordentlich Kritik einstecken.

Spieler vermissten vor allem die Möglichkeit, ihre Raubüberfälle im Vorfeld zu planen und das eigene Vorgehen zu bestimmen.

Generell wurde die im Vergleich zum Vorgänger fehlende Gameplay-Tiefe kritisiert: weniger Waffen, weniger Skills, schlechtere Maskenauswahl

Auch die Performance und das schlecht umgesetzte Social-System kam nicht gut an. Besonders der fehlende Voicechat wurde stark kritisiert.

