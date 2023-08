Remnant 2: Die 6 besten Rüstungen – Mit Fundort

Remnant 2 besitzt eine große Auswahl an Rüstungen, die ihr in den umliegenden Realitäten finden könnt. Einige davon sind jedoch nützlicher als andere. Wir zeigen euch 6 Exemplare der besten Rüstungen, damit ihr euch besser vor Schaden schützen könnt.

Welche Rüstungen sind die Besten? Wir haben uns durch die Rüstungen durchgewühlt und für euch die besten Optionen rausgesucht, damit ihr von einer guten Verteidigung profitieren könnt. Remnant 2 ist noch relativ frisch, solltet ihr also anderer Meinung sein und eine andere Rüstung für besser halten, können wir unsere Liste gerne anpassen.

[toc]

Wir haben zudem noch eine Liste mit den besten Waffen, falls ihr noch unschlüssig seid:

Unter den Rüstungen zeigen wir euch die besten Optionen für jede Rüstungsart. Kommen wir nun zur Liste.

Leto Mark 2

Leto Mark 2

Wo bekomme ich die Rüstung? Die Rüstung bekommt ihr, wenn ihr im Labyrinth mit dem Schlüssel des Biomportals ein Portal zur Erde öffnet. Betretet ihr das Portal, werdet ihr zum Frachtraum in der Nähe von Station 13 gebracht. Dort findet ihr in einer Kiste versteckt das komplette Set.

Was macht die Rüstung besonders? Die Rüstung von Leto Mark 2 ist mit Abstand die beste Rüstung im Spiel, jedoch aber auch die schwerste. Sie bietet bei jedem defensiven Attribut 10 Punkte und kann euch somit in jeder Gefahrenlage gut beschützen.

Bevor ihr jedoch daran denkt, die Rüstung zu tragen, solltet ihr euren Kämpfer mit Letos Amulett ausstatten. Dieser reduziert euer Ausrüstungsgewicht.

Leto Mark 1

Leto Mark 1

Wo bekomme ich die Rüstung? Bislang vermuten die Spieler, dass man diese Rüstung von Wisper, einem Händler in Station 13 erwerben kann, wenn man die Kampagne abgeschlossen und den finalen Boss besiegt hat. Es ist eben unklar, weil nicht jeder die Möglichkeit bekommt, die Rüstung zu kaufen. Es könnte also auch ein Bug sein, der euch den Zugang nach dem Bosskampf verwehrt.

Was macht die Rüstung besonders? Leto Mark 1 ist der Vorläufer des Mark 2-Modells. Es ist ein bisschen schwächer aufgestellt, dadurch aber auch leichter.

Solltet ihr Remnant: From the Ashes gezockt haben, werdet ihr euch an diese ikonische Rüstung sicher erinnern können. Sie punktet mit soliden Werten und kann euch gut als Tank weiterhelfen.

Königliche Rüstung der Fae

Königliche Rüstung der Fae

Wo bekomme ich die Rüstung? Um die Rüstung zu bekommen, müsst ihr das Spiel des Postulanten in Losomn spielen. Dazu schiebt ihr die Figuren so hin, dass ihr die Räume im Salon des Postulanten erreichen könnt.

Was macht die Rüstung besonders? Die königliche Rüstung der Fae bietet 9 Punkte in Feuer- sowie Blutungsresistenz, sowie 7 Punkte in Leidensresistenzen. Zudem ist das Verhältnis des Gewichts zur erhaltenen Rüstung optimal und kann für jedes Build passend genutzt werden, damit man auch noch gut ausweichen kann.

Glänzende Rüstung

Glänzende Rüstung

Wo bekomme ich die Rüstung? Ihr bekommt die Rüstung entweder, wenn ihr die Deluxe oder Ultimate Edition erworben habt. Neben der kostenpflichtigen Variante könnt ihr die Rüstung aber auch zu einem späteren Zeitpunkt von Wisper erwerben, der sich in Station 13 befindet. Schließt dafür die Kampagne ab und schaltet so die Rüstung frei.

Was macht die Rüstung besonders? Die Rüstung ist etwas schwerer als die Königliche Rüstung, bietet jedoch bessere Boni in der Verteidigung. Ihr erhaltet 5 Punkte in Blutung- sowie Feuerwiderstände.

Der Widerstand gegen Elektrizität ist am höchsten von allen Werten, denn dieser beträgt 12 Punkte, gefolgt von 3 Punkten gegen Leidenseffekte. Schutz gegen Korrosion gibt es nicht, doch das ist mit der Fülle an Schutz kein Problem.

Rüstung der roten Witwe

Rüstung der roten Witwe

Wo bekomme ich die Rüstung? Die Rüstung bekommt ihr in Yaesha, wenn ihr in den Dungeon „Klagelied“ voranschreitet. Findet dazu einen Sarg, der diese Rüstung in sich trägt.

Was macht die Rüstung besonders? Diese Rüstung sieht nicht nur ausgefallen aus, sie bietet als Medium-Rüstung auch gute Resistenzen und Verteidigung. Profitiert von 12 Punkten gegen Blutungen und 11 gegen Leidenseffekte. Ein kleiner Schutz gegen Korrosion ist mit 2 Punkten auch geboten. Das Gewicht beträgt 48 und ist somit nicht allzu schwer.

Rüstung des Weltraumarbeiters

Rüstung des Weltraumarbeiters

Wo bekomme ich die Rüstung? Ihr findet die Rüstung im Dungeon „Einrichtung des Leereschiffs“. Sucht dazu einen Raum, der eine solche Rüstung besitzt. Ihr könnt dieses makellose Exemplar dann von der Wand aufsammeln, um sie selbst nutzen zu können.

Was macht die Rüstung besonders? Hierbei handelt es sich um eine leichte Rüstung, die mit 23 Gewicht und 44 Rüstung solide im Verhältnis zueinander steht. Sie ist leicht und kann mit 4 Punkte gegen Blutung, 3 Punkte gegen Feuer, 10 Punkte gegen Elektrizität sowie 7 Punkte gegen Korrosion überzeugen.

Diese Rüstung ist vor allem für die Spieler geeignet, die gerne schnell durch die Map wandern und wendig ausweichen wollen.

Das müsst ihr beachten: Rüstungen sind in Remnant 2 nützlich, jedoch müsst ihr nicht die beste aller besten Rüstungen tragen, um erfolgreich zu sein. Ihr könnt Rüstungen wild durchwürfeln oder kombinieren und müsst nicht an den Sets festhalten. Solltet ihr lieber ein gutes Aussehen bevorzugen, dann rüstet das aus, was ihr schön findet.

Welche Rüstungen tragt ihr? Seid ihr lieber ein Tank oder wandert ihr mit leichten Gewändern durch die Welt von Remnant 2? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Für eine geheime Klasse im Steam-Hit Remnant 2 mussten Spieler etwas tun, für das euch andere Entwickler bannen