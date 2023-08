In Remnant 2 könnt ihr eine Vielzahl an geheimen und starken Waffen finden, die euren Kämpfer zu einer Killermaschine machen. Wir zeigen euch die 6 besten Waffen mit Fundort und erklären euch, was sie so besonders macht.

Welche Waffen sind die Besten? Wir haben uns für diese Liste 6 Waffen herausgesucht, die unter den Besten gehören. Sie sind entweder für ihre hohen Schadenszahlen, ihren Einsatzmöglichkeiten oder aber ihren Effekten bekannt und können so ihren Platz unter den Besten behalten. Folgende haben wir auserkoren:

Unter den Waffen sind jeweils immer zwei Gewehre, Nahkampf- sowie Schlagwaffen. Kommen wir nun zuerst zu den Gewehren.

Gewehr der Dämmerung

Wo bekomme ich die Waffe? Ihr bekommt die Waffe, wenn ihr den Boss „Nachtweberin“ in Losomn besiegt habt. Ihr erhaltet dann das Item „Verfluchte Traumseiden“. Dieses bringt ihr dann zu McCabe, die euch mit ein paar Materialien die Waffe bauen kann.

Was macht die Waffe besonders? Die Waffe feuert mit gehärteten Knochensplittern im halbautomatischen Feuermodus auf eure Gegner, die sie zusätzlich zum Taumeln bringen. Zudem besitzt das Gewehr eine Mod, die euch beim Aktivieren in die Albtraum-Welt schickt. In dieser Welt bekommt eure Waffe unendlich Munition, eine 35 % erhöhte Feuerrate, 10 % Lebensraub und wird vollautomatisch.

Thompson-Maschinenpistole

Wo bekomme ich die Waffe? Die Waffe bekommt ihr, wenn ihr im Labyrinth mit dem Schlüssel des Biomportals ein Portal zur Erde öffnet. Betretet ihr das Portal, werdet ihr zum Frachtraum in der Nähe von Station 13 gebracht. Dort findet ihr auf einer Kiste die Thompson.

Was macht die Waffe besonders? Die Thompson ist ein Urgestein und schon aus Remnant: From the Ashes bekannt. Die Waffe feuert mit hoher Feuerrate ein Magazin aus 80 Kugeln auf eure Gegner. Es ist handlich, hat ein großes Magazin und ist auch auf großen Reichweiten sehr effektiv. Mit dieser Waffe könnt ihr es auch mit größeren Gegnergruppen aufnehmen.

Weiter geht es zu den Handfeuerwaffen und Pistolen.