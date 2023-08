Remnant 2: Die 11 besten Amulette mit Fundort und was sie euch bringen

Remnant 2 ist der direkte Nachfolger zum Souls-Shooter Remnant: From the Ashes. Er verschlägt euch erneut in eine düstere Version unserer Erde, die nach den Ges...

Wo finde ich das Amulett? Das Amulett findet ihr auf der Erde der Saat im Gebiet Unland der Asche. Im zweiten kleinen Checkpoint geht ihr nun die Treppen hoch in der alternativen Version von Fords Basis. Begebt euch jetzt in das letzte Zimmer auf der rechten Seite. Auf dem Boden findet ihr das Amulett.

Was sind Amulette in Remnant 2? In Remnant 2 könnt ihr eurem Helden ein Amulett anziehen. Jedes Amulett sieht einzigartig aus und besitzt zudem auch mächtige Boni. Je nach Build und Spielstil unterscheiden sich jedoch die Amulette, die ihr benötigt. Einige geben euch mehr Schaden, andere wiederum erhöhen eure Traglast.

