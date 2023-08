Remnant 2: Die 10 besten Ringe mit Fundort und was sie euch bringen

Remnant 2 besitzt eine riesige Sammlung voller Ringe, die ihr anziehen könnt. Sie sehen nicht nur einzigartig aus, sondern bringen euch zudem starke Vorteile auf euren Reisen. Wir zeigen euch die besten Ringe mit Fundort und erklären euch, warum sie so gut sind.

Was sind Ringe in Remnant 2? In Remnant 2 könnt ihr eurem Helden Ringe anziehen. Jeder Ring sieht einzigartig aus und besitzt zudem auch mächtige Boni. Je nach Build und Spielstil unterscheiden sich jedoch die Ringe, die ihr benötigt. Einige geben euch mehr Schaden, andere wiederum erhöhen Resistenzen.

In unserer Übersicht zeigen wir euch nun 10 Ringe, die für jeden Build brauchbar sind. Sie sind stark, nützlich und meist sogar notwendig, wenn ihr höhere Schwierigkeitsgrade anstreben solltet.

In unserer Liste verwenden wir bislang die englischen Bezeichnungen der Ringe. Sobald die deutsche Fassung bekannt ist, werden wir die Namen übersetzten.

Bright Steel Ring

Warum ist der Ring so gut? Der Bright Steel Ring gibt euch die schnellste Ausweichrolle im Spiel, egal welche Rüstung ihr angezogen habt. Das sorgt dafür, dass ihr für jeden Build die Rüstung mit dem höchsten Schutz anziehen könnt, ohne auf dem Boden wie ein Fisch zu rollen, weil ihr zu „schwer“ seid.

Wo finde ich den Ring? Den Ring bekommt ihr von Reggie in Station 13. Ihr müsst dafür 10 Welten abgeschlossen haben. Dann könnt ihr den Ring von ihm für 500 Schrott abkaufen.

Black Cat Band

Warum ist der Ring so gut? Dieser Ring rettet euch vor einem tödlichen Treffer. Er reduziert eure Lebenspunkte auf 1 und spendiert euch für 10 Sekunden eine 25 % erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Beachtet, dass dieser Effekt nur alle 2 Minuten stattfinden kann.

Wo finde ich den Ring? Dieser Ring kann von Reggie in Station 13 gekauft werden, wenn ihr 15-mal gestorben seid.

Faerin’s Sigil

Warum ist der Ring so gut? Faerin’s Sigil schenkt euch 10 % zusätzliche Mod-Energie, wenn ihr kritische oder verwundbare Punkte auf Gegnern trefft. Sehr nützlich vor allem gegen Bosskämpfe indenen Mods sehr nützlich und tödlich sind.

Wo finde ich den Ring? Um den Ring zu bekommen, müsst ihr Faerin davon berichten, dass ihr Faelin getötet habt. Er wird euch diesen Ring schenken.

Galvanized Resupply Band

Warum ist der Ring so gut? Dieser Ring erhöht die Menge an Munition, die ihr bekommt, wenn ihr Munition auf dem Boden einsammelt, um 50 %. Praktisch, da die Munitionsreserven in Remnant 2 oft an ihre Grenzen stoßen.

Wo finde ich den Ring? Ihr könnt den Ring in N’Erud finden, wenn ihr das Event rund um das Versorgungsschiff abschließt. Dazu müsst ihr Kapseln in N’Erud finden und diese öffnen. Diese Kapseln sind wild auf der Map und in Dungeons versteckt und es existieren 5 Stück davon.

Die nächsten vier Ringe findet ihr auf Seite 2 unserer Übersicht.