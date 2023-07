4 coole Games erscheinen in den nächsten 2 Monaten – Habt ihr alle auf dem Schirm?

Remnant 2 ist der direkte Nachfolger zum Souls-Shooter Remnant: From the Ashes. Er verschlägt euch erneut in eine düstere Version unserer Erde, die nach den Ges...

Der Sommer ist im vollen Gange und man verliert leicht den Überblick im Gaming. So erging es auch mir. Doch als ich letztens den Stream zu Baldur’s Gate 3 gesehen habe und mich, wie wahrscheinlich viele von euch, über die Bären-Szene kaputt gelacht habe , traf es mich wie ein Blitz. In den nächsten 2 Monaten erscheinen 4 Spiele, die ich unbedingt zocken möchte. Ich habe sie für euch in einem kurzen Video vorgestellt.

Insert

You are going to send email to