Neuer Trailer zu Remannt II erinnert an Bloodborne und verspricht DLC noch im November

Remnant II bekommt noch in diesem Monat sein erstes DLC. In einem atmosphärischen Trailer könnt ihr davon einen ersten Eindruck gewinnen. Schaut ihn hier auf MeinMMO.

Was wir über das DLC wissen: The Awakened King heißt das erste DLC des Koop-Shooter Remnant II, welcher selbst erst im Juli dieses Jahres veröffentlicht wurde.

Noch in diesem Monat, am 14. November 2023, könnt ihr euch mit dem DLC in neue Abenteuer stürzen.

Bevor wir euch mehr über das DLC verraten, haben wir hier den Trailer für euch eingebunden:

Versprochen werden euch einige neue Inhalte in der Welt von Losomn. In dem DLC verfolgt ihr eine neue Storyline und erkundet neue Dungeons und Gebiete. Im Trailer bekommt ihr von denen zwar kein Gameplay zu sehen, aber dafür bekommt ihr einen Eindruck über die Atmosphäre und das Design der Gebiete.

Ebenfalls verspricht euch das DLC einen neuen Archetypen, welcher sich zumindest im Englischen The Ritualist nennt. Was genau ihr von diesem erwarten könnt, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Neue Gegenstände und mächtige Waffen, welche das Gameplay verbessern sollen, wird das DLC ebenfalls mit sich bringen. Ebenso neue Bosse, Charaktere und furchteinflößende Kreaturen.

Wie sind die Reaktionen? In den Kommentaren (via YouTube) schreiben viele Spieler vor allem, dass sie sich auf die neuen Inhalte freuen und es kaum abwarten können zurück ins Spiel zu finden.

So schreibt unter anderem noblewolf8232: Wow. Nur noch ein paar Tage bis zum DLC. Ich kann es nicht erwarten, wieder einzutauchen. Ähnlicher Meinung ist auch User lunarrae und schreibt, dass es Zeit wäre, die Freunde wieder zusammenzurufen und sich auf ein neues Abenteuer vorzubereiten.

Remnant II ist ein Spiel, welches mit seinem Gameplay an verschiedenen Souls-Like-Spiele erinnert, nur eben als Shooter. Auch in den Kommentaren zum ersten DLC wird dieser Vergleich wieder gezogen.

Der Trailer scheint viele Spieler vor allem an Bloodborne zu erinnern. So schreibt zum Beispiel kiriuxeosa8716: Die Leute: Wir wollen Bloodborne 2, From software: … nun ja …, Gunfire game: Gut, ich mache es selbst .

Was haltet ihr von dem DLC und dem Vergleich zu den Souls-Like-Spielen? Werdet ihr das DLC spielen, wenn ihr das Hauptspiel bereits gespielt habt? Schreibt in den Kommentaren gerne eure Meinung.

