Remnant 2 gratuliert Baldur’s Gate 3 zum absurd guten Start auf Steam, macht das denkbar beste Meme dazu

Baldur’s Gate 3 ist keinen Tag alt und schon jetzt ein erfolgreiches Spiel auf Steam. Das ließen sich die Entwickler von Remnant 2 nicht nehmen und gratulierten Larian Studios für ihren Erfolg mit einem Meme, das ihr so schnell nicht vergessen werdet.

Warum gratuliert Remnant 2? Das neue Souls-Like von Gunfire Games „Remnant 2“ erschien am 25. Juli für PS5, Xbox und PC (Steam). Mit 110.756 Spieler in seinem Peak konnte das Spiel sogar seinen Vorgänger schlagen und über die doppelte Menge an Spielern ergattern. Ein starker Start für das als Geheimtipp geltende Spiel, das sogar CS:GO kurzzeitig von seinem Thron stoßen konnte.

Jetzt, da aber Baldur’s Gate 3 veröffentlicht wurde, schwinden allmählich die Spielerzahlen von Remnant 2 und die von BG3 steigen. Diesen erfolgreichen Start zelebriert Gunfire Games nun mit einem neuen verstörenden Meme aus der Community der D&D-Spieler.

Hier findet ihr zudem den Launch-Trailer von Baldur’s Gate 3:

Bärenstarker Start auf Steam

Was ist das für ein Meme? Der Twitter-Account von Remnant 2 – Europa twitterte eine bekannte Bärenszene eines Trailers von Baldur’s Gate 3. Auf dieser Szene sitzt ein sichtlich nackter Mann mit gespreizten Beinen, während ein Bär mit wissendem Blick näher kommt und diesen Mann anguckt. Nun könnt ihr euch selbst vorstellen, was danach gefolgt wäre.

Auf dem Bild wurde zudem der Mann mit dem Remnant 2-Symbol markiert, während der Bär das Symbol von Baldur’s Gate 3 besitzt. Als Titel des Tweets schrieben die Entwickler „we get it.“ so viel wie „wir haben es verstanden“. Das Meme zeigt im Grunde, dass Remnant 2 verstanden hat, dass nun Baldur’s Gate 3 an der Reihe ist, sich im Glanz des Ruhms zu sonnen.

Wie erfolgreich ist Baldur’s Gate 3? Das D&D-Spiel von Larian Studios hat einen stärkeren Start hingelegt als Remnant 2. Zum Peak haben sich 471.897 Spieler versammelt, um das Game auf Steam zu zocken. Ganze 480.00 interessierte Fans haben sich auf Twitch dazugeschaltet, um anderen Streamer zuzuschauen.

Der Andrang war sogar so groß, dass beide Plattformen mit Problemen zu kämpfen hatten. Wäre das nicht genug, katapultierte sich das Spiel zudem noch unter den Top 100 der meistverkauften Titel nach Gesamtumsatz auf Steam.

Baldur’s Gate 3 kommt bislang stark im Gaming an, doch nicht jede Plattform kann von diesem Titel profitieren. PS5 und Xbox müssen sich leider noch ein wenig gedulden.