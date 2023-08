Baldur’s Gate 3 für PS5: Wann kommt das Spiel auf Konsole?

Baldur’s Gate 3 geht auf Steam durch die Decke, doch viele von euch fragen sich, wann das Spiel auf Konsole kommt und wie es mit anderen Plattformen wie Xbox aussieht. All diese Fragen beantworten wir euch in unserer Übersicht.

Wann kommt Baldur’s Gate 3 auf PS5? Baldur’s Gate 3 erhielt am 03. August seinen ersten Release auf Steam und PC. Die PS5-Version des Spiels muss sich jedoch noch gedulden, denn diese könnt ihr erst am 06. September zocken. Bis dahin müsst ihr euch also noch einen Monat warten.

Ihr habt den Launch-Trailer zu Baldur’s Gate 3 verpasst? Hier ist er für euch:

Xbox kämpft mit einem Problem – Muss vorerst leer ausgehen

Kommt Baldur’s Gate 3 auf Xbox? Die Entwickler hinter Baldur’s Gate 3 werden das Spiel auch auf die Xbox bringen, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt. In einem Tweet von Cromwelp, dem Director of Publishing von Larian Studios liegt das Problem nicht an einem Deal, der das Publizieren auf anderen Plattformen verbietet. Es geht um die Xbox an sich, die ein Problem mit dem Splitscreen-Modus hat (via twitter.com)

Laut dem Director sitzt schon ein Team an diesem Problem und arbeitet hart daran, es in den Griff zu bekommen. Die Entwickler dürfen das System aber auch nicht temporär für die Xbox entfernen, denn sie sind dazu verpflichtet alle Versionen des Spiels auf jeglichen Konsolen gleich zu behalten.

Das Team hofft Ende des Jahres 2023 ein Update bezüglich des Problems zu haben. Bis dahin muss die Xbox-Fraktion leer ausgehen.

Wie war der Start bis jetzt? Baldur’s Gate 3 katapultiert sich zum Topseller auf Steam weltweit unter den 100 meistverkauftesten Spielen nach Gesamtumsatz. Zum Start zockten rund 471.897 Spieler in der Spitze, während 480.000 Zuschauer auf Twitch anderen Spielern zugeschaut haben. Beide Dienste hatten mit Instabilität zu kämpfen, das lässt sich durch die aufgeführten Zahlen wahrscheinlich auf den Release von Baldur’s Gate 3 zurückführen.

Zudem wird das Spiel noch positiv von der Community empfangen, denn insgesamt 18.300 Rezensionen sorgen für eine 96 % Wertung, was als äußerst positiv gewertet wird. Das Spiel ist ohnehin erst seit kurzem verfügbar, aber viele feiern es. Gamer raten sogar, auch wenn ihr das Spiel nicht zocken werdet, solltet ihr es euch dennoch holen.