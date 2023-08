Auf der PS5 erscheint Baldur’s Gate 3 am 6. September. Wann ein Release für die Xbox erfolgt, war bisher unklar. Jetzt gibt es Neuigkeiten dazu: Ende 2023 soll das Rollenspiel auf der Xbox einziehen. Aber eine der Konsolen geht bei einem Feature leer aus.

Die Entwickler von Baldur’s Gate 3 haben kluge Marketing-Entscheidungen getroffen und wählten den perfekten Zeitpunkt für den Release auf der PS5.

Einem Fan bereitete der späte Preload auf der PS5 große Sorgen – Larian Studios reagierte darauf unmittelbar und konnten Entwarnung geben.

Was den Release von Baldur’s Gate 3 auf der Xbox betrifft, stand Larian Studios allerdings vor einem Problem. Dadurch gab es bisher keine genauen Infos zu einem Release auf der Konsole von Microsoft.

In dem Video erfahrt ihr spannende Fakten und Zahlen zu dem Rollenspiel-Hit auf Steam:

Baldur’s Gate 3 soll noch dieses Jahr auf der Xbox einziehen

Das ist die Problematik: Das Entwicklerteam um Baldur’s Gate 3 habe vor einem Problem mit dem Splitscreen-Modus im Spiel gestanden. Dieser sollte auf der Xbox Series X, aber auch auf der Xbox Series S integriert werden, allerdings sei die Leistungsfähigkeit des Splitscreens eine Herausforderung.

In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) schreibt der Entwickler Swen Vincke am 24. August, dass das Team nun eine Lösung gefunden habe, nachdem es sich mit Xbox-Chef Phil Spencer zusammengesetzt habe. So können sie „Baldur’s Gate 3 noch in diesem Jahr auf Xbox“ bringen:

Ich freue mich sehr, bestätigen zu können, dass wir nach unserem Treffen mit Phil Spencer gestern eine Lösung gefunden haben, die es uns ermöglicht, Baldur’s Gate 3 noch in diesem Jahr auf Xbox für die Spieler zu bringen. Dies ist etwas, woran wir schon seit geraumer Zeit arbeiten. Alle Verbesserungen werden vorhanden sein, einschließlich geteiltem Splitscreen-Koop auf der Series X. Die Series S wird keinen geteilten Splitscreen-Koop haben, wird jedoch auch die plattformübergreifende Speicherung des Fortschritts zwischen Steam und Xbox Series enthalten. Swen Vincke via X

Was bedeutet das für die Xbox Series S? Die Xbox Series S muss ohne den Splitscreen-Modus auskommen. Laut dem Online-Magazin Kotaku heißt das, dass ein gemeinsames Online-Spielen nicht ausgeschlossen sei, ihr jedoch auf eine Series X ausweichen müsstet, wenn ihr mehrere Charaktere gemeinsam auf demselben System steuern wollt (via Kotaku).

So reagiert die Community: Ein Nutzer schreibt, dass er nicht auf den Splitscreen-Modus warte, sondern darauf, das Spiel endlich zocken zu können (via X). Viele Nutzer fragen in den Kommentaren, ob der Splitscreen nachträglich auf der Xbox Series S einziehen werde. Dazu schreiben einzelne, dass die Konsole dafür wohl nicht stark genug sei.

Zwar zieht Baldur’s Gate 3 viele Spieler in den Bann, jedoch bleiben ein paar Stolpersteine nicht aus. In den Spieldurchläufen befinden sich hartnäckige Bugs. Besonders im dritten Akt häufen sich die Schwierigkeiten, einige Spieler berichten von Performance-Problemen auf ihren PCs.

Ein Spieler rät, geduldig mit dem Weiterspielen abzuwarten:

