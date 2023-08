Baldur’s Gate 3: Fan fürchtet, Release der PS5-Version sei in Gefahr – Larian Studios reagiert unmittelbar

Das macht deshalb Sinn, weil Spieler ansonsten zum Release einen zweiten Download mit all den PC-Patches starten und dementsprechend warten müssten, bis sie mit dem Zocken beginnen können. Ein Preload hätte hier nur die Wartezeit verkürzt, doch so oder so hätten Spieler nicht sofort mit Baldur’s Gate 3 loslegen können.

Der Director of Publishing von Larian Studios, Michael Douse, ließ die Behauptung nicht im Raum stehen und lieferte eine Begründung dafür, wieso der Preload von Baldur’s Gate 3 für die PS5-Version so lange auf sich warten lässt.

Doch im längsten Fall, also zwischen dem regulären Launch am 6. September und dem Erwerb für Xbox, würden drei Wochen zwischen Preload und Release liegen. Deshalb geht der User davon aus, dass etwas mit der PS5-Version von BG3 nicht stimmen kann.

Baldur’s Gate 3 ist seit dem 3. August 2023 für PC erhältlich. Die PS5-Version soll am 6. September 2023 folgen. Doch der späte Preload macht einem Fan wohl so große Sorgen, dass er befürchtet, es gäbe Probleme mit der PS5-Version.

