„Besonderen Dank an mich selbst“: Community feiert die witzigen Credits von Baldur’s Gate 3

Habt ihr euch die Credits von Baldur’s Gate 3 angeschaut und lustige Danksagungen gefunden? Wenn ja, teilt sie gerne in den Kommentaren mit uns. Neben ziemlich vielen witzigen Szenen gibt es in Baldur’s Gate 3 übrigens auch einige, die sogar manchen Entwicklern unangenehm waren: Baldur’s Gate 3 ist nur für Erwachsene und wirklich schlüpfrig – Chef sagt: Sogar Entwicklern war unwohl dabei

In seinem Kommentar unter dem oben eingebetteten Beitrag fällt einem User ebenfalls auf, wie vielen Haustieren in den Credits gedankt wird. Und er findet, dass seine Katze sich davon ruhig mal eine Scheibe abschneiden könne, denn diese würde bei der Produktivität gar nicht helfen.

„Gruß an den einen Typen, der seiner alles verzehrenden Kaffee-Sucht dankte“, schreibt ein User in seinem Kommentar. Woraufhin ein weiterer User einfach meint, dass man manchmal ehrlich sein und zugeben müsse, dass man seiner Sucht etwas verdankt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Danksagung dieses Entwicklers heißt es: „Danke Mama, dass du mich die Schule hast ignorieren und den Schlaf hast ausfallen lassen, um Videospiele zu spielen. Danke Kellie, dass du einen Typen wolltest, der nur Videospiele spielen will, gib der oberen die Schuld. Danke Dad, dass du früh genug in meinem Leben verschwunden bist, damit ich damit durchkommen konnte.“

Was wurde in den Credits entdeckt? Auf Reddit teilten einige Spieler witzige Stellen aus den Credits des Rollenspiels. Genauer gesagt aus den Danksagungen des Teams.

Zugegeben, die Credits von Baldur’s Gate 3 sind mit über 30 Minuten ziemlich lang. Trotzdem lässt man diese ja meist durchlaufen, um das Spiel eben ganz zu Ende zu bringen und dabei auch keine noch so gut versteckte Szene am Ende zu verpassen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to