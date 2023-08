Baldur’s Gate 3 wählt schon wieder den perfekten Release-Zeitpunkt, diesmal für PS5

Baldur’s Gate 3 ist 2023 die Erfolgsgeschichte im Gaming. Dieser Erfolg ist absolut kein Zufall. Larian Studios hat kluge Marketing-Entscheidungen getroffen, die nun für die PS5 fortgesetzt werden.

Egal, mit wem ich mich in meinem Gaming-Umfeld unterhalte, Baldur’s Gate 3 ist omnipräsent.

In meiner gesamten Steam-Freundesliste sehe ich das Rollenspiel jeden Tag mehrmals auftauchen. Kaum betrete ich unsere Gaming-Redaktion, tauschen wir Tipps, Guides und Geschichten aus, die wir beim Spielen erlebt haben.

Aktuell liegt die Bewertung von Baldur’s Gate 3 auf Metacritic bei 96 und alle sind sich einig: Larian Studios hat hier ein verdammt gutes und immersives Rollenspiel erschaffen.

Unsere Schwester-Seite GameStar findet im ausführlichen Test: Baldur’s Gate 3 hat alles, was wir lieben, und davon viel zu viel

Ein gutes Spiel allein reicht aber noch lange nicht aus, um die Massen zu erreichen und solche Erfolge bei den Spielerzahlen zu feiern, wie es Baldur’s Gate 3 derzeit tut. In einem Interview mit PCGamer verriet Studio-Chef Swen Vincke sogar, dass selbst er befürchtet hatte, dass Baldur’s Gate 3 seinen Zenit im Early Access bereits erreicht haben könnte.

Die Vermarktung von Baldur’s Gate 3 zum PC-Release war mindestens genauso clever konzipiert wie das Spiel selbst – und nun geht es mit der PS5 weiter.

Baldur’s Gate 3 teilt den Konsolen-Release mit Starfield

Was war bisher clever an der Vermarktung?

Der cleverste Schachzug war die Vorverlegung des PC-Releases. Baldur’s Gate 3 erschien am 3. August und hätte eigentlich 4 Wochen später erscheinen sollen. Im gleichen Zeitfenster wie Starfield. Hier nutzte das Studio den ansonsten ruhigen August, um den Platz für sich alleine zu haben.

Die Ausrichtung eines Live-Streams, in dem Sex mit einem Druiden in Bärengestalt gezeigt wurde, um zu demonstrieren, wie viele Freiheiten das Spiel bietet. Das musste einfach ein viraler Hit auf Social Media werden – wie der Zufall dann wollte, gab es noch einen vorübergehenden Tiktok-Bann für die Unzucht obendrauf.

Das alles heimste Baldur’s Gate 3 so viel Aufmerksamkeit ein, dass einfach kein Weg mehr an dem Spiel vorbei führt, wo vorher das Interesse eher mäßig war.

An dieser Stelle kann ich verraten, dass Baldur’s Gate 3 im Early Access auf MeinMMO nicht die größte Reichweite erzielte und eher ein Nischentitel war, weshalb wir das Spiel bei uns bis dahin stiefmütterlich behandelt haben.

Das änderte sich schlagartig am großen Tag des Bären-Sex.

So sieht eine gelungene Hype-Zeit vorm Release aus.

Was ist jetzt clever zum Konsolen-Release?

Baldur’s Gate 3 erscheint für die PS5 am selben Tag wie Starfield für Xbox Series und PC. Beide Spiele erscheinen am 6. September.

Starfield gilt schon lange als einer der Anwärter auf eines der wichtigsten Rollenspiele 2023 und sorgte vor allem beim Summer Game Fest mit einer ausführlichen Gameplay-Präsentation für viel Aufsehen. Danach wurde es sehr ruhig um den Titel.

Normalerweise würde man davon abraten, sein eigenes Spiel am gleichen Tag zu veröffentlichen, wenn gerade so ein Prestige-Titel wie Bethesdas Starfield erscheint. Der Platz ist nur begrenzt, was den Hype um einen Titel angeht und wo die Aufmerksamkeit liegt.

Mehr zum Thema Das schon abgeschriebene Baldur’s Gate 3 überholt das massive Schlachtschiff Starfield von Schuhmann

In diesem speziellen Fall sprechen aber drei Dinge für die Strategie, die Larian Studios gewählt hat:

Starfield erscheint nicht auf der PS5. Bethesda wurde durch Microsoft gekauft und hier soll die eigene Plattform gepusht werden.

Baldur’s Gate 3 wird später zu einem unbestimmten Zeitpunkt für die Xbox Series erscheinen, da die gleichzeitige Optimierung des Spiels für die große X- und die kleine S-Version noch mehr Zeit in Anspruch nehmen wird.

Bei der Qualität des Spiels kann sich Larian Studios ein selbstbewusstes Auftreten erlauben.

Letztlich ist es eine große Geste von: Seht her, liebe PS5-Spieler, wir haben hier ein schönes RPG für euch, während ihr bei Starfield in die Röhre schaut.

Insgesamt muss man Larian Studios schon lassen, dass sie hier aktuell maximal clever in ihrer Vermarktung vorgehen. Und auch für eine noch so gute Vermarktung gilt, dass die nichts bringt, wenn das Spiel am Ende nichts taugt.

Der Erfolg sei dem Studio und uns ein schönes Rollenspiel gegönnt. Oder um es mit dem höchsten Kompliment der Deutschen zu sagen:

Da kann man nicht meckern.