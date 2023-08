Baldur’s Gate 3 dominiert überraschend Steam: 607 % mehr Spieler als erwartet, 95 % positive Reviews

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Bei den positiven Reviews wird unter anderem herausgestellt, wie fair und kundenfreundlich das Spiel ist. So gibt es keine DLCs, keine Mikrotransaktionen und keine Barrieren beim Content. Sogar die “Always Online”-Pflicht, die man von anderen Spielen kennt, gibt es so nicht.

Denn das Spiel war seit 2020 im Early Access auf Steam und lag da über Jahre bei etwa 2.000 durchschnittlichen Spielern, ohne große Ausreißer. Es ging mal im Oktober 2021 und im Dezember 2022 auf etwas über 10.000 Spieler in der Spitze hoch, aber nie waren es mehr (via steamcharts ).

Das Rollenspiel Baldur’S Gate 3 ist ein Hit auf Steam und das auf einem Spielerzahlen-Niveau, mit dem keiner gerechnet hat. Nicht mal die Entwickler selbst. Von maximal 100.000 Spielern ging man aus, es wurden in der Spitze, am Samstag, dem 5.8., bereits 707.000 – und die Zahlen steigen wohl noch. Denn die Steam-Reviews sind außergewöhnlich gut.

