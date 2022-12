Kostenloser Multiplayer auf Steam hat 90 % positive Reviews – „Zerstört mehr Freundschaften als Uno“

Das Game „Goose Goose Duck“ auf Steam erinnert an den Erfolgshit „Among Us“ und ist kostenlos erhältlich. Das Game hat 90 % positive Bewertungen und Spieler loben es als spaßigen Multiplayer-Titel.

Worum geht es in Goose Goose Duck? Ähnlich wie in Among Us befindet ihr euch als Weltraumbesatzung im All; nur seid ihr in diesem Spiel Gänse. Es gibt Aufgaben in Form von Minispielen zu erledigen, um siegreich zu sein.

Aber ihr müsst euch vor einer Bedrohung an Bord in Acht nehmen: den Stockenten und anderen Vögeln, die sich in euren Reihen versteckt haben.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer von Goose Goose, Duck:

Wie sieht das Gameplay von Goose Goose Duck aus? Die Besatzung versucht, die Mission zu erledigen, indem sie Aufgaben an Bord abarbeitet. Währenddessen werden die Verräter alles tun, um die Mission zu sabotieren und die Gänse auszuschalten.

Über den Chat können bis zu 16 Spieler miteinander kommunizieren und versuchen, die Enten unter euch zu finden, die natürlich im Gegenzug bemüht sind, nicht aufzufliegen.

Euch stehen entweder private oder öffentliche Game Lobbies zur Verfügung und ihr könnt in mehr als 5 verschiedenen Spiel-Modi zocken. Dazu habt ihr Maps, mit Namen wie:

S.S. Mothership

Nexus Colony

Black Swan

Mallard Manor

Goosechapel

Außerdem könnt ihr euch Kosmetika wie Hüte, Shirts oder Begleiter, teilweise durch Crafting, erstellen und eure Vögel individuell gestalten.

Wie bewerten Spieler das Game? Auf Steam schneidet Goose Goose Duck mit 90 % positiven Reviews von insgesamt 14.412 Wertungen sehr gut ab (Stand: 15. Dezember 2022, via Steam).

Spieler loben das Game in den Bewertungen als eine gute kostenlose Alternative zu Among Us, um es mit Freunden zu zocken:

Azxx94: „Among Us, aber kostenlos und besser“.

cr4sh: „Ein Among Us-Klon, der sogar besser ist als Among Us“.

幸运: „Zerstört mehr Freundschaften als Uno“.

DarthCopy: „Ein super schönes und kostenfreies Spiel – viel Spaßfaktoren, super süß und aufwendig gestaltete Tasks und Maps! Immer und immer wieder gerne! :-)“

Wie viel kostet Goose Goose Duck auf Steam? Ihr könnt euch das Spiel gratis auf Steam holen.

