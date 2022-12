Steam-Spiel hat 98 % positive Bewertungen, kostet 2 € und man kann es gar nicht wirklich spielen

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Wie viel kostet Placid Plastic Duck Simulator ? Ihr bekommt das Spiel für 1,99 € auf Steam. Das Game hat sogar noch ein DLC mit dem Titel: „Ducks, Please“ für 1,59 €. Am 15. Dezember 2022 sollen weitere Zusatzinhalte mit dem DLC „Quacking the Ice“ kommen (Stand: 12. Dezember 2022).

Wie bewerten Spieler Placid Plastic Duck Simulator ? Von den insgesamt 3.547 Reviews fallen ganze 98 % gut aus. Damit schneidet das Game äußerst positiv auf Steam ab (12. Dezember 2022, via Steam ). Die Spieler schreiben in den Reviews, sie seien durch das Game sehr entspannt:

Wie sieht das Gameplay im Placid Plastic Duck Simulator aus? In einer 3D-Umgebung seht ihr dabei zu, wie Gummienten auf dem Wasser durch die Gegend dümpeln. Das ist der einzige Gameplay-Inhalt im Spiel. Daneben könnt ihr die Kamera bewegen, Screenshots machen und die Musik im Spiel an- und ausschalten.

Insert

You are going to send email to