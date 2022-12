„Als würdest du Pokémon in einer Metroid-Welt spielen“ – Steam-Spiel mit 92 % positiven Reviews ist im Angebot

„Es ist ein überraschend tiefgründiges Spiel. Es fordert einen während des gesamten Spielverlaufs und man muss sich jederzeit an die Umstände anpassen. […] Der Jump&Run-Aspekt des Spiels hat Spaß gemacht, auch wenn ich kein großer Fan des Genres bin. Die Grafik ist das, was man von einem 8-Bit-Spiel erwarten kann. Es gibt eine Menge Inhalt und ich habe fast 60 Stunden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. […]“ .

„Als würdest du Pokémon in einer Metroid-Welt spielen, das ist, was du bekommst, wenn du Monster Sanctuary spielst. Ausgezeichnetes RPG-Spiel, mit einer nicht so originellen Kampfmechanik, schöner Ästhetik für ein Retro-ähnliches Spiel und einer sehr herausfordernden Schwierigkeit für ein Spiel, das nicht unmöglich zu schlagen ist. 7/10“.

