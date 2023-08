Im Juni 2023 sah es noch so aus, als steuert Starfield von Bethesda auf einen massiven „Game des Jahres“-Hype zu. Aber ein belgisches Studio Larian könnte ihnen jetzt einen Strich durch die Rechnung machen. Denn einen Monat vor dem Release von Starfield sprechen Rollenspiel-Fans nur noch über Baldur’s Gate 3 und das kommt schon morgen.

Was war das für ein waghalsiges Manöver?

Baldur’s Gate 3 war für viele ein Spiel, das irgendwie schon „rum“ war: Das Game startete 2020 in den Early Access. Seitdem war das weltweite Interesse an Baldur’s Gate 3 verschwindend gering: Zwischen Oktober 2020 und dem späten Juni 2023 gab es nie eine Phase, in der Baldur’s Gate 3 wirklich relevant war.

Baldur’s Gate 3 wurde 2020 in Verbindung mit der gescheiterten Plattform Google Stadia vorgestellt. Da hatte man offenbar aufs falsche Pferd gesetzt: Das Rollenspiel sollte eigentlich am 31. August 2023 für PC und PS5 erscheinen. Auch da eine schlechte Entscheidung, denn Starfield würde nur 1 Woche später kommen: Baldur’s Gate 3 drohte im Hype um das SF-Epos unterzugehen.

Die Entwickler Larian haben aber am 29. Juni kurzerhand das Release-Datum auf dem PC auf den 3. August um 4 Wochen vorverlegt und sind jetzt einen ganzen Monat vor Starfield dran. Und diese Entscheidung sieht mittlerweile wie ein Geniestreich aus.

Seitdem man den Release vorgezogen hat, hat man Starfield im Interesse überholt

Welche Auswirkungen hat dieses Manöver? Wenn man sich Google Trends anschaut, das die weltweiten Suchabfragen und damit die Relevanz eines Videospiels abbildet, sieht man ein interessantes Phänomen:

Starfield hat einen gewaltigen Ausschlag zur „Quasi-E3“ im Juni 2023, als Bethesda einen großen Showcase zu Starfield veranstaltete und das Spiel in einer Präsentation vorstellte. Danach ist die Aufmerksamkeit aber wieder verflacht

Baldur’s Gate 3 hingegen hat in dem Moment, als man den „früheren Release“ verkündete, Starfield im weltweiten Interesse überholt und begonnen Fahrt aufzunehmen. Seit Mitte Juni steigt das Interesse an Baldur’s Gate 3 konstant an.

Von Starfield kommen seit dem großen Release kaum noch „News-Beats“, während es Baldur’s Gate mustergültig gelingt, die ganze Zeit im Gespräch zu bleiben.

Allerdings ist selbst jetzt, unmittelbar vorm Release, das Spitzen-Niveau von Baldur’s Gate 3 noch etwas niedriger, als das Interesse an Starfield im Umfeld der großen Präsentation.

In welchen Ländern sind Starfield und Baldur’s Gate 3 besonders beliebt?

Das Interesse an Starfield ist vor allem im englischsprachigen Bereich am größten. In Kanada, den USA, Australien, Großbritannien und Neuseeland. Die Xbox, auf die Starfield zugeschnitten ist, gilt als typisch „amerikanische Konsole.“

Das Interesse an Baldur’s Gate 3 ist vor allem in Skandinavien riesig: Alle 4 skandinavischen Ländern stehen an der Spitze des Suchinteresses, mit Kanada an 5. Stelle.

Wie sieht’s in Deutschland aus? In Deutschland ist das Interesse an Baldur’s Gate 3 in Relation zu Starfield stärker nach oben geschnellt als im weltweiten Mittel: Bei uns in Deutschland hat Baldur’s Gate 3 vorm Release sogar den Spitzen-Hype von Starfield übertroffen.

Starfield und Baldur’s Gate 3 gehen sich möglichst aus dem Weg

Muss sich Bethesda denn jetzt Sorgen machen? Nein, müssen sie nicht. Starfield wird ein „Tag 1 im Xbox Game Pass“-Spiel sein. Zwar verkauft man auch eine aufwändige Collector’s Edition für 300 €, aber viele Stammkunden von Microsoft werden Starfield “quasi kostenlos” über ihren Gamepass frei Haus erhalten. Für Starfield besteht kein wirklicher Anlass, jetzt Druck auf Baldur’s Gate 3 auszuüben.

Die heiße Phase, in der Bethesda und Microsoft den Hype ankurbeln, wird wahrscheinlich erst wenige Wochen vor Release beginnen. Aktuell versuchen sie gar nicht, Baldur’s Gate 3 das Scheinwerferlicht streitig zu machen – zumal die Präsentation im Juni ein voller Erfolg, Bethesda viele “Stammkunden” hat und sich die Collector’s Edition exzellent verkaufte.

Auch wenn wahrscheinlich noch einige Leute an Baldur’s Gate 3 hängen, wenn Starfield am 6. September erscheint, sind die Spiele unterschiedlich genug, dass es Raum für beide gibt: Zumal Baldur’s Gate 3 erst 2024 auf der Xbox erscheint und Starfield deren wichtigstes Feld überlässt.

Es wirkt fast wie ein Deal zwischen den beiden Spielen:

Baldur’s Gate 3 darf die PlayStation für sich alleine haben – weil Starfield, nach dem Kauf von Microsoft dort nicht mehr erscheint. Ursprünglich wäre Starfieldl fast ein Exklusiv-Titel für die PS5 geworden.

Im Gegenzug verschiebt Baldur’s Gate den Release auf Xbox auf “irgendwann 2024” und bringt ihn nicht, wie eigentlich üblich, parallel zur PlayStation-Version

Das ist bemerkenswert: Den “kleinen” Belgiern ist es wirklich gelungen, das Interesse der Gaming-Öffentlichkeit genau zum richtigen Zeitpunkt an sich zu reißen.

Ein Spiel, das schon 3 Jahre im Early Access war und „irgendwie schon vorbei“ und unsexy wirkte, noch mal so durchstarten lassen und ein derart gehyptes Spiel wie Starfield zu überholen, ist eine bemerkenswerte Leistung.

Bis vor einem Monat hat weltweit kaum wer über Baldur’s Gate 3 gesprochen, heute ist es allgegenwärtig:

