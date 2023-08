Lohnt sich Baldur’s Gate 3 für euch? Der kurze Check vor Release

Baldur’s Gate 3 erscheint am 03. August. MeinMMO zeigt in einem kurzen Check, für wen das Rollenspiel interessant sein könnte.

Was ist Baldurs Gate 3 überhaupt? Baldur’s Gate 3 ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe, die in den 90-er Jahren ins Leben gerufen wurde und in der gleichnamigen Stadt „Baldur’s Gate“ spielt. Der Vorgänger, Baldur’s Gate 2 erschien vor über 20 Jahren.

Das von Larian Studios entwickelte Rollenspiel setzt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem, in dem ihr verschiedene Angriffe einsetzen könnt.

Da Baldur’s Gate ein Ableger von „Dungeons and Dragons“ ist, stehen euch während Kämpfen Nah- und Fernkampfwaffen sowie Zauber und Magie zur Verfügung.

Obendrein ist Baldur’s Gate 3 sowohl solo als auch im Online-Koop mit bis zu vier Spielern spielbar.

Entscheidet ihr euch dazu, eure Reise ohne Freunde zu bestreiten, stehen euch verschiedene NPC Begleiter zur Verfügung, mit denen ihr interagieren könnt und die euch in Kämpfen zur Seit stehen.

Baldur’s Gate 3 erscheint am 03. August 2023 für PC auf Steam und GoG. Der PS5-Release folgt dann einen Monat später, am 06. September 2023.

Außerdem war Baldur’s Gate 3 seit 2020 im Early Access auf Steam verfügbar. Die Entwickler raten allerdings dazu, dass Early-Access-Spieler ihre bestehenden Speicherstände löschen sollten.

Checkliste – Ist Baldur’s Gate 3 etwas für mich?

Wenn ihr unentschlossen seid, ob Baldur’s Gate 3 für euch das richtige Spiel ist, haben wir eine kleine Checkliste mit 10 Aussagen für euch vorbereitet, die eure Entscheidung erleichtern soll. Wenn ihr mindestens 7 dieser Aussagen mit „Ja“ oder „Vielleicht“ beantworten könnt, ist könntet ihr mit Baldur’s Gate 3 viel Spaß haben.

Eine umfangreiche Charakterstellung mit vielen Details ist für mich ein Muss.

Ich bin ein Fan von Rollenspielen und schlüpfe gerne in die Haut verschiedener Charaktere.

In Rollenspielen folge ich den Dialogen aufmerksam und auch längere Videosequenzen schrecken mich nicht ab.

Ich bin ein begeisterter „Dungeons and Dragons“-Spieler und stelle mir ein Videospiel im DnD-Universum spannend vor.

Spiele, in denen ich Entscheidungen treffe, die sich auf den Verlauf der Story auswirken, machen mir Spaß.

Ich bin ein Fantasy-Fan.

Ich steh auf rundenbasierte Kämpfe und überlege mir gerne genau, wie ich meinen nächsten zug am besten ausspiele.

Mir ist der Wiederspielwert eines Spiels wichtig und wenn ich auch beim dritten oder vierten Durchlauf neue Dinge entdecken kann, fühle ich mich wohl.

Ich bevorzuge Spiele mit einer ausgeprägten Story und möchte möglichst viele Spielstunden für mein Geld.

Ich möchte mit Freunden gemeinsam im Online-Koop spielen.

Baldur’s Gate 3 – Für wen lohnt es sich?

Warum sollte ich mir Baldur’s Gate 3 ansehen? Baldur’s Gate 3 ist ein klassisches Fantasy-Rollenspiel im DnD-Universum, in dem ihr auf eurer Reise verschiedene Charaktere mit eigenen Hintergründen und Zielen trefft. Ihr führt zahlreiche Gespräche mit verschiedenen Dialog-Optionen, fällt Entscheidungen und findet neue Verbündete sowie Liebschaften.

Obendrein ist Baldur’s Gate 3 sowohl solo als auch im Online-Koop mit bis zu vier Spielern spielbar. Entscheidet ihr euch dazu, eure Reise ohne Freunde zu bestreiten, stehen euch verschiedene NPC Begleiter zur Verfügung, mit denen ihr interagieren könnt und die euch in Kämpfen zur Seit stehen.

In den rundenbasierten Kämpfen müsst ihr dabei genau überlegen, wie ihr vorgeht und welche Handlunge am besten sind, um euren Zug ideal auszuspielen. Ihr bestimmt jedoch nicht nur eure Aktionen, sondern auch die eurer NPC-Begleiter, die im Kampf auch sterben können.

Wenn ihr also Fantasy-Rollenspiele, Dungeons and Dragons sowie rundenbasierte Kämpfe mögt, kann sich der Kauf von Baldur’s Gate 3 für euch lohnen.

Für wen ist Baldur’s Gate 3 nicht interessant? Ein ausschlaggebendes Kriterium können die rundenbasierten Kämpfe und die isometrische Perspektive sein.

Wenn ihr es bevorzugt, Rollenspiele wie The Witcher in der Third-Person- oder sogar in der First-Person-Perspektive zu spielen und dabei selbst actiongeladene Schwertkämpfe zu führen, kann euch Baldur’s Gate 3 enttäuschen. In den Kämpfen gibt es viele Pausen, in denen ihr eure Züge plant.

Außerdem ist das Rollenspiel von Larian Studios weniger für euch geeignet, wenn ihr gerne Videosequenzen überspringt und den Dialogen nur sporadisch folgt. Die Interaktion zwischen den Charakteren ist in Baldur’s Gate 3 nämlich wichtiger Aspekt.

Falls ihr mehr zum Gameplay von Baldur’s Gate 3 wissen möchtet, dann lest unsere Preview auf MeinMMO:

Worum geht es in Baldur’s Gate 3 genau? Baldur’s Gate 3 spielt etwa 100 Jahre nach dem Vorgänger und führt euch ein weiteres Mal in die legendäre Stadt. Die wird gerade von Illithiden angegriffen, die unter anderem euren Charakter mit Gedankenschindern infizieren.

Gedankenschinder sind Parasiten, die in eurem Kopf nisten und euch als Wirt nutzen. Sie verleihen ihrem Wirt besondere Macht und ermöglichen beispielsweise die Manipulation anderer Lebewesen. Im Gegenzug versuchen sie euch zu bösen Handlungen zu bewegen.

Ihr wollt jetzt natürlich den fiesen Parasiten aus eurem Kopf entfernen, ehe er euren Körper und euren Verstand übernimmt sowie die Bewohner von Baldur’s Gate vor der Bedrohung retten – oder euch dem Verlangen nach Macht sowie dem bösen Parasiten im Kopf hergeben und zum ultimativen Bösewicht werden.

Was bietet Baldur’s Gate 3? Neben einem Online-Multiplayer, einem ausgeprägten Charakter-Editor und einer Open World wirbt Baldur’s Gate 3 mit einer Reihe von Inhalten und Fakten, die die Story des Spiels betreffen:

Eine Story mit 3 Akten, wovon der erste Akt bereits im Early Access spielbar war

Es gibt 12 Klassen und 46 Unterklassen

11 Völker, von denen die meisten aus dem Grundregelwerk von Dungeons & Dragons stammen

Die Möglichkeit, einen Paladin als Eidbrecher zu spielen

Romanzen mit unterschiedlichen Charakteren

Sogenannte „Origin Charaktere“ wie „The Dark Urge“, die eine vorgefertigte Geschichte inklusive eigener Wünsche und Haltungen besitzen

Alchemie als Crafting-System

Die Möglichkeit, verschiedene Klassen zu kombinieren

Außerdem soll Baldur’s Gate 3 17.000 alternative Enden und 174 Stunden Cutscenes bieten. Das Spiel wartet demnach durch die Auswahl der, Völker und Klassen, den verschiedenen Enden sowie den zahllosen Cutscenes vor allem mit einem hohen Wiederspielwert auf.

Wenn ihr wissen wollt, was sich zwischen dem 2020 gestarteten Early Access und der Release-Version des Rollenspiels genau ändert, haben wir euch 7 Unterschiede zusammengefasst:

Baldur’s Gate 3: 7 Dinge, die sich zwischen Early Access und dem finalen Spiel ändern