In einigen Kommentaren auf YouTube zeigen sich Spieler über die Anpassungsmöglichkeit erfreut, obwohl Dragonborns gemäß der „Dungeon and Dragon“-Lore eigentlich keinen Schwanz haben.

Was ist das für eine Wahl? Wie Lead-Artist Alena Dubrovina verriet, könnt ihr in Baldur’s Gate 3 die Genitalien eures Charakters selbst auswählen und sogar die Schamhaare anpassen. Welche Genitalien ihr wählt, ist dabei unabhängig von eurem Körpertypen oder euren Pronomen.

Das Rollenspiel will euch die Möglichkeit bieten, euer eigenes, individuelles Abenteuer zu erleben. Das spiegelt sich nicht nur in 17.000 alternativen Enden wider, sondern auch in dem Charaktereditor.

Insert

You are going to send email to