MMORPG-Firma sagt: Ihr neues Game, das wie Game of Thrones aussieht, ist bald fertig

Eine der größten MMORPG-Firmen der Welt ist Pearl Abyss. Sie betreiben mit Black Desert und EVE Online zwei der bekanntesten und relevantesten aktuellen MMORPGs. Ihr neues Spiel „Crimson Desert“ erinnert in der Optik her stark an Game of Thrones. Jetzt kündigen sie an: Das Spiel ist in den letzten Zügen der Entwicklung und wird eine Demo auf der Gamescom im August 2024 bieten.

Das ist die Nachricht: Im Rahmen der Investorenkonferenz gab PearlAbyss bekannt (via mmorpg.com):

Das Rollenspiel Crimson Desert ist in den „letzten Stufen“ der Entwicklung.

Noch 2024 soll das Marketing so richtig losgehen, um die Vorverkäufe und die Registrierungen anzukurbeln

Man will Crimson Desert in einer Demo auf der Gamescom 2024 zeigen, die findet vom 21. bis 25. August statt

Seit der Gamescom 2023 hat man kaum etwas über Crimson Desert gehört:

Crimson Desert war früher MMORPG, ist jetzt “ganz eigenes Genre”: Zeigt auf der gamescom 2023 einen Gameplay Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Crimson Desert zeigt die abgefahrene Open-World im Gameplay Trailer Autoplay

Rollenspiel erinnert stark an Game of Thrones

Was ist Crimson Desert für ein Spiel? Ursprünglich war Crimson Desert als ein MMORPG angedacht. Jetzt klingt es mehr wie Red Dead Redemption 2 oder GTA 5: Also ein Solo-Spiel, mit einem Endgame, das in den Multiplayer-Bereich abzweigt.

Spieler sollen eine Söldnertruppe anführen und Abenteuer erleben.

Die Optik, die man aus Screenshots kennt, erinnert dabei stark an Game of Thrones. Der Hauptcharakter wirkt wie John Snow.

Wie läuft es bei den MMORPGs?

Back Desert läuft extrem stabil, das aktuelle Quartal war das beste seit einem Jahr. Man verweist auf ein Event in Frankreich, den Heidelball, wo es mehr Informationen zur Erweiterung “Land of the Morning Light” geben soll. Zudem soll Black Desert für die Next-Gen Generationen PS5 und Xbox Series X erscheinen und da ein eigenes Build bekommen.

Bei EVE Online lief die Havoc-Erweiterung im 4. Quartal 2023 gut, im Vergleich dazu sind die Zahlen im 1. Quartal 2024 etwas gesunken

Man verweist auf das EVE Blockchain-Spiel „Project Awakening“ und kündigt an, dass die Entwicklung von DonkeV jetzt Fahrt aufnehmen soll, wo Crimson Desert langsam abgeschlossen ist: DokeV war eines der bunten Highlights der gamescom 2021 – Zeigt nun neues Gameplay