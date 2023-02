Was ist eigentlich mit Crimson Desert, dem neuen AAA-MMORPG für PS5, Xbox und PC?

Das Datum scheint auch wahrscheinlich zu sein, da es in der Präsentation so wirkt, als sei Crimson Desert das nächste neue Projekt von Pearl Abyss. Mit DokeV und Plan B hat man noch 2 andere Spiele in der Hinterhand.

Das ist der Stand zu Crimson Desert 2023 : In der Präsentation ist „Crimson Desert (A Saga Written in Blood)” als das nächste große Projekt gelistet. Es wird als „Open World Action Adventure“ beschrieben, soll Crossplattform für PC und Konsolen bieten – aber ein Release-Datum ist noch nicht bekannt.

So geht es der Firma gerade: Pearl Abyss hatte am 15. Februar 2023 jetzt einen Investor Call für das 4. Quartal 2022 und sein Geschäftsjahr. Dort stellte man vor, wie die aktuellen Spielemarken Black Desert und EVE Online laufen:

2019 kündigte Pearl Abyss an, ein neues großes MMORPG zu entwickeln: Crimson Desert sollte der Nachfolger ihres erfolgreichen Online-Rollenspiels Black Desert werden. Ursprünglich war für Crimson Desert ein Release 2021 angekündigt. Was weiß man über das Spiel im Jahr 2023?

Insert

You are going to send email to