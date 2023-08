Gameplay-Trailer des Ex-MMORPGs Crimson Desert sieht zu gut aus, um wahr zu sein: „Ich glaub’s erst, wenn es da ist“

Am 22. August lief die große Eröffnungsshow der gamescom 2023, die Opening Night Live (ONL), bei der zahlreiche Trailer zu kommenden Spielen gezeigt wurden. Auch Crimson Desert hatte einen Platz im Trailer-Gewitter des Dienstagabends.

Was ist das für ein Spiel? Crimson Desert ist das neuste Spiel von Pearl Abyss, den Machern des erfolgreichen MMORPGs Black Desert. Crimson Desert wurde 2019 ebenfalls als großes neues MMORPG angekündigt wurde.

Im Dezember 2020 änderte Pearl Abyss dann die Beschreibung von Crimson Desert und verwendete unter Trailern fortan die Bezeichnung „Open-World-Action-Adventure“. Bezeichnungen wie „MMO“ oder „MMORPG“ tauchten nicht mehr auf. Dennoch heißt es auf der Website des Spiels, ihr könnt euch „mit anderen Spielern auf den Weg machen.“

Crimson Desert soll für Konsole und PC erscheinen, doch ob damit nur PS5 oder Xbox Series X|S oder auch PS4 und Xbox One gemeint sind, ist bisher nicht bekannt.

Worum geht es in Crimson Desert? In Crimson Desert geht es um Söldner, die in einer auf dem europäischen Mittelalter basierenden Welt um das Überleben kämpfen. Dabei stehen ihnen neben Schwertern und Äxten auch Kanonen und Alchemie zur Verfügung.

Da es in Crimson Desert vor allem um das Überleben und nicht um einen Heldenstatus gehen soll, gibt es zahlreiche fiese Gegner. Dazu zählen menschliche NPCs, mystische Bestien sowie feindselige Söldner.

Den neuen Gameplay-Trailer von Crimson Desert, der bei der ONL der gamescom 2023 gezeigt wurde, seht ihr hier:

Einige Highlights des neuen Trailers wollen wir euch nachfolgend zusammenfassen.

Trailer mit haufenweise Gameplay-Mechaniken

Was zeigt der neue Trailer? Der neue Trailer zeigt verschiedene Mechaniken, die Crimson Desert spielerisch zu bieten hat sowie das mittelalterliche Setting des ambitionierten Action-Spiels.

Neben Rittern, die mit Schwertern und Schilden kämpfen, sehen wir auch den Einsatz von Pfeil und Bogen sowie den altbekannten Ausweichrollen. Außerdem gibt es zahlreiche Szenen, in denen zu Pferd gekämpft wird.

Ein weiteres Highlight des Trailers war Parkour-Gameplay wie in Assassin’s Creed, mit dem der gezeigte Charakter an der Wand eines Hauses entlang kletterte sowie eine Art Stabhochsprung, mit der er die Mauer einer kleinen Festung überwinden konnte.

Obendrein nahm der Charakter eine Katze auf den Arm und schmuste mit ihr – das ist ein Pluspunkt! Auch ein Hund wurde gestreichelt.

Eine stichpunktartige Übersicht mit einigen der im Trailer gezeigten Mechaniken seht ihr hier:

Nahkampf mit Schwert und Schild + Ausweichrolle, Fernkampf mit Pfeil und Bogen

Fortbewegung mit einem Pferd inklusive Einsatz von Pfeil und Bogen während des Reitens

Nebenaktivitäten: Handel, Diebstahl einer Kutsche, Angeln, Pilze sammeln

Umgang mit Tieren: Streicheln eines Hundes, auf dem Arm nehmen und schmusen mit einer Katze,

Musizieren (spielt eine Flöte)

Fahrt mit einem Heißluftballon

Movement: Parkour-Gameplay, Stabhochsprung mit einem Stock, hinabgleiten eines Berges

„Mehr Spiele sollten Trailer wie diesen haben.“

Was sagen die Fans? In den Kommentaren auf YouTube gibt es unter dem Trailer viele positive Reaktionen. Besonders die Fülle an verschiedenen Gameplay-Mechaniken, die im Trailer gezeigt wurden, konnten überzeugen.

„Das Gameplay sieht wahnsinnig ambitioniert aus. Es ist definitiv eines dieser ‘Ich glaub’s erst, wenn es da ist’-Spiele.“

„Das war so ein guter Showcase! So viele verschiedene Szenarien zu zeigen, die wir beim Spielen erwarten können, war großartig, von Nebenquests über Bosskämpfe bis hin zu reinen Rollenspielfunktionen … mehr Spiele sollten Trailer wie diesen haben.“

„Ich bin überwältigt von der Menge an brillanten Mechaniken und subtilen Interaktionen.“

„Dieser Trailer war der Wahnsinn … hoffentlich könnt ihr [Pearl Abyss/ Crimson Desert] das alles halten.“

Ein Wunsch wurde den Fans mit dem neuen Trailer allerdings nicht erfüllt – es gibt immer noch kein präzises Release-Datum. Der letzte Kenntnisstand war, dass es noch 2023 erscheinen soll. Wir sind gespannt.

Wenn ihr in der Zwischenzeit sehen wollt, was sonst noch alles auf der Opening Night Live der gamescom 2023 gezeigt wurde, schaut doch in unseren Live-Ticker des Abends rein:

