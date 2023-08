Vermisst ihr große MMORPG-Raids wie früher? Neues Koop-Spiel für PC und Xbox will 33er Raids bieten

33 Immortals soll 2024 den Release feiern. Das neue Spiel verspricht spannende 33-Spieler-Raids. Der Produzent des Spiels Nicola Godin hat über die Vision von 33 Immortals auf der Gamescom 2023 gesprochen.

Thunder Lotus ist das Spielstudio, was hinter dem gefeierten Management Spiel Spiritfarer steckt. Im Rahmen der Gamescom 2023 hat der Produzent des Spiels Nicola Godin mehr über die Vision des Studios zum Koop-Spiel 33 Immortals verraten.

Hier könnt ihr den Ankündigungstrailer zu 33 Immortals sehen:

Was ist das für ein Spiel? Im Action-Roguelike „33 Immortals” stürzt ihr euch zusammen mit einer Gruppe von bis zu 33 Spielern in das epische Getümmel. Als mutige, verdammte Seele widersetzt ihr euch dem letztendlichen Urteil Gottes und nehmt den Kampf um die Unsterblichkeit auf euch.

„33 Immortals” schöpft seine Inspriation aus Dantes Meisterwerk „Die Göttliche Komödie”, in der die Abgründe der Hölle, die Läuterung im Fegefeuer und schließlich die Strahlen des Paradieses beschrieben werden.

Gemeinsam mit anderen tapferen Seelen müsst ihr euch den Horden von Monstern entgegenstellen und gewaltige Bosse bezwingen. Dabei wird das Spiel durch sein „Pick-up and raid”-Matchmaking-System unterstützt, das es euch ermöglicht, unmittelbar in die Schlacht zu ziehen. Am Anfang startet ihr mit 33 Spielern einen Raid, doch am Ende könnte auch nur einer überleben.

Durch die zufällig generierten Gegner, Herausforderungen und Belohnungen gestaltet sich jeder Durchlauf des Roguelikes einzigartig. Euer Waffenarsenal könnt durch den Erwerb neuer Ausrüstung erweitern und mithilfe von Perks eure Stärke steigern.

Ihr habt zudem die Möglichkeit, euren Charakter mit Cosmetics nach euren Vorstellung zu gestalten.

Raids wie in MMORPGs – aber ohne die Planung und den Stress

Was hat Nicola Godin gesagt? Während des Xbox-Streams der Gamescom 2023 teilte Nicola Godin, der Produzent des Spiels, enthusiastisch seine Vision für „33 Immortals”. Er betonte lebhaft, wie das Spiel akribisch gestaltet wurde, um den Spielern ein direktes Eintauchen in die Kämpfe zu ermöglichen – ohne lange Wartezeiten:

Normalerweise muss man bei einem Raid eine große Gruppe bilden und viele Dinge planen, um diesen zu lösen. […]Wir wollen versuchen mit 33 Immortals, die Atmosphäre zu ändern und eine neue Vision zu verwirklichen.[…]Es wird eine nahtlose Erfahrung sein. Nicola Godin

Die Spieler können alleine oder auch mit anderen Leuten, beispielsweise Freunden beitreten. Dennoch ahmt es in gewisser Weise die Kampfsysteme und Gruppenfunktionen des Genres nach, wenngleich durch eine optimierte Struktur, die besser zum Roguelike-Spielablauf passt.

Dazu sagt Nicola Godin:

Jeder Spieler rüstet eine Waffe aus und diese Waffe definiert die Rolle. Wir verwenden vier verschiedene Rollen: Tank, Support, Fernkämpfer und Nahkämpfer. Ein Beispiel ist der Bogen der Hoffnung. Mit diesem in der Hand könnt ihr aus der Distanz Schaden anrichten. Auf der anderen Seite haben wir das Schwert der Gerechtigkeit, das nicht nur großen Schaden verursacht, sondern auch einen Spezialangriff bietet, der euch in eine Schutzrolle versetzt, was eher einer Tank-Rolle entspricht. Unsere Waffen sind so konzipiert, dass sie alle Rollen abdecken.[…] Nicola Godin

All diese Elemente sollen vielseitige und spannende Gameplay-Kombinationen ergeben.

Wann ist der Release von 33 Immortals? Das Koop-Spiel soll 2024 im Early Access erscheinen und für den Epic Games Store, Xbox Series X/S, Windows-PC und mit Xbox Game Pass für Konsole und PC verfügbar sein.

